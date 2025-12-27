W nocy z 26 na 27 grudnia doszło do groźnego pożaru na popularnym targowisku zlokalizowanym przy ulicy Bakalarskiej 2 w stolicy. Ogień strawił kontenery służące jako lokale usługowe, powodując znaczne szkody materialne. Policja szybko zareagowała, zatrzymując 36-letniego mężczyznę, który może mieć związek ze zdarzeniem.

Pożar wybuchł tuż przed godziną 1:00 w nocy, obejmując przede wszystkim kontenery pochodzące z transportu morskiego, które zostały zaadaptowane na potrzeby handlu i usług. Gęste chmury dymu unosiły się nad okolicą, co skłoniło służby do wydania ostrzeżenia dla mieszkańców o unikaniu otwierania okien. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin – w kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało aż 12 zastępów straży pożarnej.

Jak poinformował młodszy kapitan Radosław Leśniak z Państwowej Straży Pożarnej, ogień udało się opanować, a obecnie trwają prace dogaszające. – Część jednostek już opuściła teren, ale sytuacja jest pod kontrolą. Nikt nie odniósł obrażeń – podkreślił strażak. Ulica Bakalarska została tymczasowo zamknięta w obu kierunkach, co spowodowało utrudnienia w ruchu drogowym w tej części Warszawy.

Zatrzymanie podejrzanego

Policjanci z Komendy Rejonowej Warszawa-Ochota działali błyskawicznie. Jeszcze przed południem 27 grudnia zatrzymali 36-letniego obywatela Polski, podejrzewanego o udział w wywołaniu pożaru. Jak podała Komenda Stołeczna Policji w komunikacie na platformie X , czynności wyjaśniające z mężczyzną są w toku.

– Zatrzymany to 36-latek, który może być powiązany z pożarem przy Bakalarskiej 2. Do zdarzenia doszło w nocy z 26 na 27 grudnia – czytamy w oficjalnym oświadczeniu.Przyczyna pożaru pozostaje na razie nieznana, a śledztwo ma wyjaśnić, czy był to akt celowy, czy też wypadek. Policja nie ujawniła dodatkowych szczegółów dotyczących motywów zatrzymanego ani ewentualnych wcześniejszych incydentów z jego udziałem.

Przeczytaj również:

Źródło: Polsat News