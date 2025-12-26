W wigilijny wieczór kilkadziesiąt podejrzanych obiektów wkroczyło do polskiej przestrzeni powietrznej z kierunku Białorusi, co wywołało natychmiastową reakcję służb. Według najnowszych informacji przekazanych przez policję, udało się zlokalizować i zabezpieczyć siedem z nich, głównie w regionach przygranicznych.

Incydent miał miejsce 24 grudnia około godziny 21:00, gdy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) poinformowało policję o wykryciu obiektów za pomocą systemów radarowych. Służby wojskowe monitorowały ich trajektorię na bieżąco, co pozwoliło na szybką interwencję. Dla zapewnienia bezpieczeństwa cywilnego tymczasowo zamknięto fragment przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim, uniemożliwiając loty komercyjne w tym obszarze.

Szczegóły znalezisk i lokalizacje

Do chwili obecnej policjanci odnaleźli siedem obiektów: cztery w województwie podlaskim oraz trzy w lubelskim. W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych funkcjonariusze podkreślili, że poszukiwania trwają, a zabezpieczone przedmioty są analizowane pod kątem ich przeznaczenia.

Już w Boże Narodzenie (25 grudnia) podlaska policja potwierdziła odkrycie trzech balonów w miejscowościach Goniądz, Boguszewo i Zaborów. W dołączonych do nich pakunkach znaleziono ponad 5 tysięcy paczek papierosów bez akcyzy, co wskazuje na próbę przemytu na dużą skalę. – To klasyczny przykład wykorzystania balonów do nielegalnego transportu towarów przez granicę – komentują eksperci ds. bezpieczeństwa granicznego.

Policja apeluje do mieszkańców o zachowanie czujności i unikanie jakichkolwiek interakcji z podobnymi obiektami. – Prosimy o niezbliżanie się do znalezisk i niepodejmowanie samodzielnych działań. Natychmiastowe zgłoszenie do służb pozwoli na profesjonalne zabezpieczenie – czytamy w oficjalnym oświadczeniu. Taka ostrożność jest kluczowa, ponieważ balony mogą zawierać niebezpieczne ładunki lub być częścią szerszej operacji przemytniczej.

‼️24 grudnia około godziny 21:00 z @DowOperSZ otrzymaliśmy informację, że z terytorium Białorusi nad Polskę wleciało kilkadziesiąt obiektów latających, najprawdopodobniej tzw. balonów przemytniczych.

Policjanci niezwłocznie podjęli czynności w celu ich odnalezienia i… — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) December 26, 2025

Przeczytaj również:

Źródło: Polsat News