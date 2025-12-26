W obliczu rosnącego zagrożenia terrorystycznego w Afryce , Stany Zjednoczone przeprowadziły precyzyjny atak na pozycje bojowników ISIS w północno-zachodniej Nigerii. Prezydent Donald Trump osobiście ogłosił sukces operacji, podkreślając determinację USA w walce z radykalnym islamizmem i ochronie chrześcijańskich społeczności.

Atak miał miejsce w stanie Sokoto, na prośbę nigeryjskich władz. Według informacji z Dowództwa Afrykańskiego Sił Zbrojnych USA (AFRICOM), w wyniku uderzenia zginęło wielu członków ISIS. Operacja została wykonana pod bezpośrednim nadzorem prezydenta Trumpa, który pełni rolę naczelnego dowódcy sił zbrojnych. Szczegóły dotyczące użytych środków wojskowych czy konkretnych celów nie zostały ujawnione, co jest standardową procedurą w takich działaniach antyterrorystycznych.

Trump podzielił się informacją o ataku za pośrednictwem swojej platformy TruthSocial w czwartkowy wieczór. W swoim komunikacie nazwał terrorystów „hołotą”, która od lat sieje terror wśród niewinnych chrześcijan w regionie. Podkreślił, że USA wcześniej ostrzegały ISIS przed konsekwencjami dalszych ataków na wyznawców chrześcijaństwa. – Pod moim przywództwem Stany Zjednoczone nie będą tolerować ekspansji radykalnego islamskiego terroryzmu – stwierdził prezydent, dodając, że podobne działania będą kontynuowane, jeśli zagrożenie nie ustanie. Wpis zakończył życzeniami – WESOŁYCH ŚWIĄT wszystkim, łącznie z martwymi terrorystami, których będzie znacznie więcej, jeśli będą kontynuować zabijanie chrześcijan.

Tło Konfliktu. Groźby i przygotowania

Ogłoszenie Trumpa zbiegło się z okresem świątecznym, co prezydent wykorzystał, składając życzenia – w tym ironicznie skierowane do „martwych terrorystów”. Podkreślił, że jeśli ataki na chrześcijan będą kontynuowane, USA nie zawahają się przed kolejnymi interwencjami. Eksperci ds. bezpieczeństwa międzynarodowego wskazują, że takie działania mogą wzmocnić współpracę między USA a Nigerią, ale jednocześnie rodzą pytania o suwerenność afrykańskich państw w walce z wewnętrznymi zagrożeniami. Operacja w Sokoto to kolejny przykład na to, jak USA pod rządami Trumpa aktywnie angażują się w globalną walkę z terroryzmem. Dla Nigeryjczyków oznacza to potencjalne zmniejszenie aktywności ISIS, choć długoterminowe efekty zależą od dalszych działań lokalnych sił bezpieczeństwa.

Przeczytaj również:

Źródło: DoRzeczy.pl