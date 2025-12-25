W rejonie Mostu Pionierów w Szczecinie kamery monitoringu rzecznego zarejestrowały niezwykłe zjawisko – w wodach Odry pojawiła się para delfinów zwyczajnych.

To wyjątkowa obserwacja, bo obecność tych ssaków w rzece, a nawet w samym Bałtyku, należy do absolutnych rzadkości. Nic dziwnego, że początkowo sądzono, iż nagranie przedstawia morświny. Film szybko obiegł internet i wzbudził spore emocje. Jak skomentowano w sieci: „To prezent na święta od Mikołaja”.

O nietypowych gościach poinformowały w mediach społecznościowych Wody Polskie w Szczecinie, które żartobliwie nazwały zwierzęta „Wodnymi Reniferami”. Jak przekazano, kamery Systemu Informacji Rzecznej uchwyciły dwa duże ssaki pływające w jednej z odnóg Regalicy, czyli wschodnim ramieniu Odry. Delfiny zauważono w pobliżu Mostu Pionierów, położonego około 60 kilometrów w linii prostej od Morza Bałtyckiego.

We wpisie podkreślono, że tego typu zwierzęta należą do rzadkich bywalców Bałtyku. Początkowo podejrzewano, że są to morświny – jedyne walenie naturalnie występujące w tym akwenie, choć gatunek ten jest poważnie zagrożony wyginięciem. Jednym z największych niebezpieczeństw są dla nich tzw. sieci widmo, czyli porzucone narzędzia połowowe, w których zwierzęta mogą się zaplątać i utonąć. Na udostępnionym nagraniu, zarejestrowanym w poniedziałek 22 grudnia rano, ssaki wyraźnie wynurzają się z wody około 13. sekundy filmu.

Po dokładniejszej analizie materiału wideo pojawiły się jednak wątpliwości co do pierwotnej identyfikacji. Sylwetki zwierząt były smuklejsze, a płetwy grzbietowe wyraźnie bardziej spiczaste niż u morświnów. O komentarz poproszono dr Iwonę Pawliczkę vel Pawlik, kierowniczkę Stacji Morskiej im. prof. Krzysztofa Skóry Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Ekspertka wyjaśniła, że nagranie przedstawia delfiny zwyczajne (Delphinus delphis), które można rozpoznać m.in. po jasnym, klepsydrowatym wzorze na bokach ciała, ciemnym grzbiecie oraz ostrej, wyraźnej płetwie grzbietowej.

