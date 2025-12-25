Tragiczny wypadek w Zielęcicach na terenie województwa opolskiego. W zderzeniu dwóch samochodów życie straciło aż sześć osób. Teraz pojawiły się nowe informacje na temat ofiar zdarzenia.

Wypadek miał miejsce 24 grudnia rano ok. godz. 6.30 w opolskich Zielęcicach – na odcinku Strzelin – Brzeg. Doszło tam do zderzenia czołowego dwóch samochodów osobowych. Jak informuje reporter RMF FM, w jednym samochodzie jechało pięć osób, a w drugim jedna. Po zderzeniu pierwszy z samochodów zapalił się.

Teraz w całej sprawie pojawiły się nowe informacje, które na swojej stronie internetowej podaje dziennik „Fakt”. Wiadomo, że udało się ustalić tożsamość jednej z ofiar. To 59-letni mężczyzna, który podróżował jednym z aut.

– Policjanci do godzin popołudniowych pracowali w miejscu wypadku i ustalali okoliczności. Na razie jest za wcześnie, by mówić o przyczynach. Natomiast ustaliliśmy tożsamość jednej ofiary, kierującego fordem, to 59-letni mieszkaniec powiatu brzeskiego. Natomiast w sprawie ustalenia tożsamości pięciu osób z volkswagena, będą potrzebne badania DNA – powiedziała w rozmowie z „Faktem” podkom. Marta Białek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Wiadomo także, że autem marki volkswagen, które zapaliło się po wypadku, jechało pięć osób. Ich tożsamość nie została ustalona. Podkom. Białek przyznaje jednak, że policja posiada już pewne ustalenia. – Natomiast nie będziemy ich podawać, dlatego, że do takiego dokładnego ustalenia tożsamości kierowcy i pasażerów volkswagena będą potrzebne badania DNA – ucina.

