Tragiczny wypadek w Zielęcicach na terenie województwa opolskiego. W zderzeniu dwóch samochodów życie straciło aż sześć osób. Na miejscu wybuchł pożar.

Jak informuje radio RMF FM, wypadek miał miejsce dzisiaj rano ok. godz. 6.30 w opolskich Zielęcicach – na odcinku Strzelin – Brzeg. Doszło tam do zderzenia czołowego dwóch samochodów osobowych.

Niestety wypadek okazał się wyjątkowo tragiczny, bo zginęło aż sześć osób. Jak informuje reporter RMF FM, w jednym samochodzie jechało pięć osób, a w drugim jedna. Po zderzeniu pierwszy z samochodów zapalił się.

„Na tę chwilę mogę jedynie powiedzieć, że volkswagen, którym jechało pięć osób, zapalił się po zderzeniu. Zarówno kierowca forda, jak i wszystkie osoby jadące volkswagenem zginęły na miejscu. Nie znamy jeszcze personaliów osób uczestniczących w wypadku” – poinformowała Agnieszka Żyłka z opolskiej policji.

Ruch na skrzyżowaniu DK39 i DK94 byl przez kilka godzin zablokowany. Policja wyznaczyła objazd drogami lokalnymi.

Źr. RMF FM; Policja