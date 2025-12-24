Tragiczny wypadek w Zielęcicach na terenie województwa opolskiego. W zderzeniu dwóch samochodów życie straciło aż sześć osób. Na miejscu wybuchł pożar.
Jak informuje radio RMF FM, wypadek miał miejsce dzisiaj rano ok. godz. 6.30 w opolskich Zielęcicach – na odcinku Strzelin – Brzeg. Doszło tam do zderzenia czołowego dwóch samochodów osobowych.
Niestety wypadek okazał się wyjątkowo tragiczny, bo zginęło aż sześć osób. Jak informuje reporter RMF FM, w jednym samochodzie jechało pięć osób, a w drugim jedna. Po zderzeniu pierwszy z samochodów zapalił się.
„Na tę chwilę mogę jedynie powiedzieć, że volkswagen, którym jechało pięć osób, zapalił się po zderzeniu. Zarówno kierowca forda, jak i wszystkie osoby jadące volkswagenem zginęły na miejscu. Nie znamy jeszcze personaliów osób uczestniczących w wypadku” – poinformowała Agnieszka Żyłka z opolskiej policji.
Ruch na skrzyżowaniu DK39 i DK94 byl przez kilka godzin zablokowany. Policja wyznaczyła objazd drogami lokalnymi.
Przeczytaj również:
- Obcokrajowcy wtargnęli na teren polskiej bazy wojskowej
- Jabłczyńska pisze o świętach i… Karolaku: „Patologiczna tradycja”
- Atak maczetą w Legionowie. Żołnierz Wojska Polskiego podejrzany o napaść na przechodnia
Źr. RMF FM; Policja