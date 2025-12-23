Polska aktorka Joanna Jabłczyńska w kontekście świąt wspomniała o jednej rzeczy, którą określiła „patologiczną tradycją”. Aktorka nie ukrywa, że bardzo krytycznie podchodzi do kwestii spożywania alkoholu.

Jabłczyńska opublikowała wpis na Instagramie, który rozpoczęła od stwierdzenia, że Polacy mają „jako naród problem z alkoholem”. Zaznaczyła przy tym, że nie przedstawi „przerażających statystyk”. Do wpisu dołączyła swoje zdjęcie, jako małej dziewczynki, która pije napój w kieliszku po wódce (najprawdopodobniej to herbata).

„Gdy pokazałam mojej Mamie to nagranie i wspomniałam o tym, jak bardzo złe to było, odpowiedziała: 'jakoś alkoholiczką nie zostałaś’. To na szczęście prawda, ale alkohol dzięki takim rodzinnym 'niewinnym’ tradycjom został przeze mnie przez jakiś czas znormalizowany i nie był traktowany jako trucizna. A trucizną jest. Kropka” – pisze Jabłczyńska.

„Marzę, aby alkohol na świątecznym stole przestał być patologiczną tradycją. Aby wszystkie dzieci czuły się prawdziwie bezpiecznie” – zaznaczyła. „Trzeźwych Świąt Wam życzę, a ponieważ w cuda nie wierzę bądźcie bardziej ostrożni na drogach, bo z pewnością niestety nie zabraknie kierowców na podwójnym gazie” – czytamy.

Aktorka odniosła się również do niedawnej reklamy piwa, w której wystąpił Tomasz Karolak. Znany aktor występuje tam w przebraniu Świętego Mikołaja, który spożywa alkohol przy choince z butelek piwa. „Piwo Łomża, Tomasz Karolak (którego oznaczyć nie można) wasza reklama to prawdziwe dno. Mam nadzieję, że odczujecie to dotkliwie i nikt już nie wpadnie na podobny pomysł (choć wiem, że do tego również potrzeba świątecznego cudu)” – zakończyła Joanna Jabłczyńska.

Przeczytaj również:

Źr. dorzeczy.pl; Instagram