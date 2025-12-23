W spokojnym zazwyczaj Legionowie doszło do szokującego incydentu, który wstrząsnął lokalną społecznością. Żołnierz polskiej armii jest podejrzany o zaatakowanie mężczyzny maczetą w centrum miasta. Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu, a śledztwo prowadzi Żandarmeria Wojskowa.

Według wstępnych ustaleń, podejrzany mężczyzna – służący w Wojsku Polskim – pojawił się w okolicy ulic Dąbrowskiego i Kochanowskiego około godziny 16:00. Świadkowie relacjonowali, że chodził po ulicach z widoczną maczetą w ręku, próbując zatrzymywać przejeżdżające pojazdy. W pewnym momencie doszło do konfrontacji z przypadkowym przechodniem. Napastnik miał zadać cios w okolice głowy ofiary, powodując poważne obrażenia. Ranny mężczyzna został natychmiast przetransportowany do szpitala, gdzie udzielono mu niezbędnej pomocy medycznej.

Po ataku podejrzany zbiegł z miejsca zdarzenia, co skomplikowało początkowe działania służb. Incydent szybko zgłoszono na policję, co pozwoliło na uruchomienie procedur poszukiwawczych. Atak maczetą w Legionowie, choć rzadki w tej okolicy, przypomina o potencjalnych zagrożeniach w przestrzeni publicznej i podkreśla znaczenie czujności mieszkańców.

Od lokalnej policji do wojskowego śledztwa

Sprawą początkowo zajęła się Komenda Powiatowa Policji w Legionowie, która zabezpieczyła miejsce zdarzenia i zebrała pierwsze dowody. Ze względu na wojskowy status podejrzanego, dochodzenie przejęła Mazowiecka Żandarmeria Wojskowa. Nadzór nad postępowaniem sprawuje Dział ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów. Obecnie trwa analiza zebranych materiałów, w tym zeznań świadków i ewentualnych nagrań z monitoringu. Władze nie ujawniły jeszcze szczegółów dotyczących tożsamości podejrzanego, argumentując to dobrem śledztwa.

Eksperci podkreślają, że zaangażowanie Żandarmerii Wojskowej jest standardową procedurą w przypadkach dotyczących personelu wojskowego. – Tego typu incydenty wymagają dyskrecji i dokładności, aby uniknąć spekulacji – komentują specjaliści od prawa karnego. Atak maczetą w Legionowie może mieć daleko idące konsekwencje dla kariery podejrzanego, w zależności od wyników dochodzenia.

Przeczytaj również:

Źródło: Polsat News