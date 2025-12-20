W Brukseli doszło do aktu wandalizmu wymierzonego w polską placówkę dyplomatyczną. Nieznani sprawcy zdewastowali konsulat, oblewając go czerwoną farbą i wypisując hasła o charakterze politycznym. Incydent ten budzi obawy o bezpieczeństwo przedstawicielstw zagranicznych w stolicy Belgii i Unii Europejskiej. Sprawą zajmuje się lokalna policja, a polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło szczegóły zdarzenia.

Do ataku na Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli doszło w czwartek. Elewacja budynku została oblana czerwoną farbą, a na niej pojawiły się napisy zawierające treści polityczne. Jak poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór, hasła te były skierowane przeciwko bezpieczeństwu Polski oraz całej Unii Europejskiej. – Na elewacji budynku Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli pojawiły się hasła o charakterze politycznym, wymierzone w bezpieczeństwo Polski oraz Unii Europejskiej – stwierdził Wewiór w rozmowie z mediami.

Policja belgijska prowadzi dochodzenie w tej sprawie, starając się ustalić tożsamość sprawców oraz motywy ich działania. Na razie nie ujawniono więcej szczegółów dotyczących ewentualnych podejrzanych czy monitoringu, który mógłby pomóc w śledztwie. Zdjęcia z miejsca zdarzenia, opublikowane w mediach, pokazują wyraźne ślady wandalizmu, co podkreśla skalę incydentu.

Kontekst i reakcje na atak

Ten akt wandalizmu wpisuje się w szerszy kontekst napięć politycznych w Europie, gdzie placówki dyplomatyczne często stają się celem protestów lub ataków. Polska, jako aktywny członek UE i NATO, wspiera liczne inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa kontynentu, co może prowokować reakcje ze strony grup o odmiennych poglądach. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP monitoruje sytuację i współpracuje z belgijskimi władzami, aby zapewnić ochronę polskim dyplomatom i obywatelom przebywającym za granicą.

Belgijska policja kontynuuje dochodzenie, a polskie władze oczekują na wyniki. Jeśli sprawcy zostaną zidentyfikowani, mogą im grozić zarzuty wandalizmu i ewentualnie motywów politycznych, co mogłoby zaostrzyć kary.

Źródło: Interia