Wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie stała się symbolem odnowy w stosunkach między Polską a Ukrainą. W ekskluzywnym wywiadzie dla programu „Gość Wydarzeń” minister prezydencki Marcin Przydacz podzielił się kulisami tego spotkania, podkreślając potrzebę partnerskiej współpracy i wzajemnego szacunku.

Według ministra Przydacza, sama wizyta Zełenskiego w Polsce jest wyraźnym znakiem, że Ukraina jest gotowa na bardziej realistyczne i zrównoważone relacje. – Przez ostatnie miesiące i lata brakowało prawdziwej partnerskości – zaznaczył Przydacz, wskazując na potrzebę zmian. Spotkanie z prezydentem Polski Karolem Nawrockim skupiło się na budowaniu zaufania, gdzie Polska konsekwentnie wspiera Ukrainę w konflikcie z Rosją, uznając ją za ofiarę agresji. Prezydencki minister podkreślił, że Zełenski zasługuje na uznanie za trudne decyzje podejmowane pod presją wojny. – Nikt z nas nie chciałby być w takiej sytuacji – dodał, chwaląc determinację ukraińskiego lidera. Jednak kluczowe jest przejście od jednostronnego wsparcia do wzajemnej solidarności, gdzie korzyści płyną w obie strony.

Kluczowe elementy „nowego otwarcia”

„Nowy rozdział” w stosunkach polsko-ukraińskich opiera się na trzech filarach: kontynuacji politycznego poparcia dla Ukrainy w walce z Rosją, rozwiązaniu spraw historycznych oraz wzmocnieniu współpracy gospodarczej. Przydacz ujawnił, że prezydenci otwarcie omówili kwestię ekshumacji ofiar na Wołyniu, deklarując pilną potrzebę realizacji tych działań. – To daleko idący krok ze strony Ukrainy – stwierdził minister, podkreślając gotowość Kijowa do współpracy.

W kontekście gospodarczym i bezpieczeństwa, rozmowy dotyczyły wymiany doświadczeń w zakresie technologii dronowych. Ukraina, posiadająca ogromną wiedzę w tej dziedzinie dzięki doświadczeniom wojennym, zadeklarowała chęć dzielenia się nią z Polską. – Chcemy wykorzystać to, by lepiej chronić polskie niebo” – wyjaśnił Przydacz, unikając szczegółów, ale podkreślając strategiczne znaczenie tej kooperacji.

Przyszłość relacji i warunki kolejnych spotkań

Minister prezydencki nie wykluczył wizyty polskiego prezydenta w Kijowie, ale uzależnił ją od postępu w relacjach. – Jeśli wszystko będzie szło dobrze, spotkania będą kontynuowane – powiedział, dodając, że kluczowa jest realizacja wzajemnych oczekiwań, a nie wizyty dla samego faktu. Przydacz wyraził optymizm, wierząc, że Ukraina uszanuje polskie interesy, co wzmocni fundamenty dwustronnych stosunków.

Źródło: Polsat News