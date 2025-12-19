Premier Węgier Viktor Orban zabrał głos po szczycie w Brukseli. Zapadła na nim decyzja o udzieleniu Ukrainie pożyczki o wartości 90 mld euro. W ocenie węgierskiego przywódcy liderzy UE prowadzą „przygotowania do wojny”.

Premier Węgier ogłosił częściowy sukces. „Przetrwaliśmy długą i trudną noc. Udało nam się powstrzymać ryzyko natychmiastowej wojny. Nie pozwoliliśmy Europie na wypowiedzenie wojny Rosji poprzez wykorzystanie rosyjskich aktywów” – stwierdził Viktor Orban.

„Jednocześnie 24 państwa członkowskie zdecydowały się przyznać Ukrainie pożyczkę wojenną na kolejne dwa lata. Jeśli Ukraina nie będzie w stanie jej spłacić, to te państwa europejskie będą musiały ją pokryć” – dodał.

Orban podkreślił, że trzy państwa zdecydowały się zaprotestować. „Węgry, Słowacja i Czechy zdecydowały się nie wsiadać do tego pociągu. Dzięki temu oszczędziliśmy naszym dzieciom i wnukom ciężaru tej ogromnej pożyczki w wysokości 90 miliardów euro” – stwierdził.

Poinformował również o złej jego zdaniem wiadomości ze szczytu. „Zła wiadomość jest taka, że przygotowania do wojny ewidentnie nadal trwają w Brukseli” – ocenił. „Węgry pozostają głosem pokoju w Europie i pozwolą, by pieniądze węgierskich podatników były wykorzystywane do finansowania Ukrainy” – zapewnił Orban.

