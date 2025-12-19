Zakończyło się spotkanie Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim. Po nim prezydenci Polski i Ukrainy wzięli udział w konferencji prasowej.

Już na wstępie swojej wypowiedzi Karol Nawrocki przyznał, że wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce to przede wszystkim zła wiadomość dla Moskwy. Nie od dziś wiadomo, że Kreml stara się podsycać negatywne nastroje pomiędzy Polską a Ukrainą.

– Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że wizyta pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie, ta dzisiejsza wizyta jest z całą pewnością dobrą informacją dla Polski, dla Warszawy, dobrą informacją dla Kijowa, dobrą informacją dla naszego całego regionu, a złą informacją dla Moskwy i dla Federacji Rosyjskiej – powiedział polski prezydent.

– Ona jest bowiem dowodem na to, że w kwestiach naszej strategicznej współpracy w zakresie bezpieczeństwa Polska, Ukraina, kraje regionu, kraje wypełnione wartościami demokratycznymi, są razem i to nigdy nie ulegało wątpliwości – dodał Karol Nawrocki w swoim wystąpieniu.

Karol Nawrocki: zagrożenie ze strony Rosji nie zaczęło się od wybuchu wojny na Ukrainie

Podczas konferencji prasowej Nawrocki oznajmił również, że zarówno on, jak i Wołodymyr Zełenski mają świadomość, iż zagrożenie ze strony Rosji nie zaczęło się wraz z wybuchem pełnoskalowej wojny na Ukrainie. – Mamy też świadomość, i z panem prezydentem rozmawialiśmy o tym w czasie naszej dyskusji, że zagrożenie rosyjskie nie zaczęło się od wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie – powiedział i dodał, że był to jednak „wyraźny przełom”.

– My w Polsce pamiętamy Grozny, pamiętamy Gruzję, pamiętamy słowa śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które wypowiedział w trosce o Polskę, o cały region i które nie były też słuchane w części krajów Europy Zachodniej – stwierdził. – Polska, także jako prezydent Polski, popieramy regularnie na wszystkich forach dyplomatycznych sankcje wobec Rosji, popieramy uderzenie w flotę cieni, co jest przedmiotem przecież dyskusji wielu gremiów bezpieczeństwa w Polsce, ale także formatów międzynarodowych z krajami bałtyckimi, z krajami skandynawskimi. Wspieramy oczywiście dążenia do przekazania rosyjskich aktywów zamrożonych konsekwentnie na wszystkich polach dyplomatycznych – powiedział z kolei w odniesieniu do wsparcia Ukrainy.

Karol Nawrocki przyznał także, że polska pomoc dla Ukrainy, według wielu obywateli, nie spotkała się z należytym zrozumieniem. – O tym także rozmawialiśmy, że Polacy odnoszą wrażenie, że nasz wysiłek czy wielowymiarowa pomoc Ukrainie po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji nie spotkały się z należytym docenieniem i zrozumieniem – przyznał i dodał, że podczas rozmowy poruszono także kwestie historyczne, a w spotkaniu wziął udział „prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dyrektor ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej”. – Mając świadomość i przekonanie, że kwestie te trzeba rozwiązać, a 26 wniosków Instytutu Pamięci Narodowej, które zostały wysłane do strony ukraińskiej, powinny zostać rozpatrzone zgodnie z naszym partnerstwem i z naszymi relacjami, a więc ta część dyskusji także się odbyła w czasie naszego spotkania – powiedział.

