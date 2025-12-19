Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski od wczoraj jest w Polsce. Dziś spotkał się z Karolem Nawrockim – Prezydentem RP.

Rozpoczęła się oficjalna wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Prezydent Ukrainy przybył do naszego kraju już wczoraj, a w sieci pełno było nagrań z przejazdu prezydenckiej kolumny. Dziś Zełenski spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim.

W sieci jest już dostępne nagranie z przywitania Nawrockiego z Zełenskim przed wejściem do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. – W Pałacu Prezydenckim rozpoczęła się wizyta oficjalna Prezydenta Ukrainy – napisano na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta RP.

W Pałacu Prezydenckim rozpoczęła się wizyta oficjalna Prezydenta Ukrainy @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/s6uh21WzXn — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) December 19, 2025

Podczas spotkania głowy państw mają poruszyć trzy najistotniejsze kwestie. – Bezpieczeństwo regionalne w kontekście przede wszystkim negocjacji pokojowych, sprawy historyczne, wreszcie relacje gospodarcze – powiedział w rozmowie z serwisem Wirtualna Polska jeden z urzędników.

Po spotkaniu z Karolem Nawrockim Prezydent Ukrainy odbędzie kolejne spotkania. Uda się do Senatu i Sejmu. Po południu zaplanowane jest spotkanie z premierem rządu RP – Donaldem Tuskiem.

