Według estońskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych doszło do nielegalnego naruszenia granicy państwowej przez rosyjskich funkcjonariuszy. W środę trzech strażników granicznych z Rosji miało przekroczyć granicę z Estonią, będącą członkiem Unii Europejskiej i NATO. Incydent wydarzył się w rejonie miejscowości Vasknarva, nad rzeką Narva.

Jak przekazano, Rosjanie przypłynęli na estońską stronę poduszkowcem i przez około 20 minut poruszali się wzdłuż falochronu. Według portalu „GeoInsider” wejście na terytorium Estonii nastąpiło bez wcześniejszego powiadomienia, co oznacza naruszenie obowiązujących porozumień granicznych między obu państwami.

Do sprawy odniósł się minister spraw wewnętrznych Estonii Igor Taro. W wystąpieniu telewizyjnym podkreślił, że incydent nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju, jednak w reakcji służby znacząco wzmocniły patrole policyjne i graniczne w tym rejonie. Zapowiedziano również spotkanie przedstawicieli straży granicznej Estonii i Rosji.

Estońskie MSZ poinformowało, że w związku z incydentem wezwany zostanie przedstawiciel ambasady Rosji w Tallinie, od którego władze będą domagać się wyjaśnień.

NEW: Estonia confirms three Russian border guards illegally crossed into Estonian territory on the Narva River near Vasknarva on Wednesday morning. They remained for 20 minutes before returning. No prior notification was given, violating a long-standing border agreement. pic.twitter.com/ipnLo4Xckx — GeoInsider (@InsiderGeo) December 18, 2025

Warto dodać, że zaledwie kilka dni wcześniej szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna w wywiadzie dla „Frankfurter Rundschau” ostrzegał, jak Estonia zareaguje na ewentualne naruszenie granicy przez rosyjskie służby. – Mogę odpowiedzieć jasno: zastrzelimy ich – powiedział, podkreślając zdecydowane stanowisko Tallina w kwestii ochrony granic państwowych.

