Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, w najnowszym wystąpieniu wideo skierowanym do społeczności międzynarodowej, wyraził poważne obawy co do intencji Kremla. Według niego, sygnały płynące z Moskwy wskazują, że nadchodzący rok może przynieść eskalację konfliktu nie tylko na Ukrainie, ale także w szerszym wymiarze europejskim.

W swoim przemówieniu Zełenski podkreślił, że rosyjskie władze wysyłają jasne komunikaty o kontynuacji działań wojennych. – Otrzymaliśmy kolejne sygnały z Moskwy, że przyszły rok będzie rokiem wojny. Nie są to sygnały skierowane wyłącznie do nas – stwierdził prezydent Ukrainy. Krytykując postawę niektórych partnerów, szczególnie USA, zaznaczył, że pomimo deklaracji o rzekomym dążeniu Rosji do zakończenia konfliktu, rzeczywistość jest inna. – Z Rosji dochodzą zupełnie inne sygnały, inna retoryka – i to w postaci oficjalnych rozkazów dla ich armii – dodał. Zełenski oskarżył Kreml o maskowanie prawdziwych celów, takich jak całkowite zniszczenie Ukrainy, aneksja terytoriów oraz potencjalna ekspansja na inne państwa europejskie. Podkreślił, że Rosja dąży do legitymizacji swoich działań, co może zagrozić bezpieczeństwu całego kontynentu.

Putin potwierdza ambicje. Rozszerzenie strefy buforowej i wzmocnienie armii

Tło dla ostrzeżeń Zełenskiego stanowi niedawna narada Władimira Putina w rosyjskim ministerstwie obrony. Prezydent Rosji zapowiedział, że cele „specjalnej operacji wojskowej” na Ukrainie – jak Kreml określa inwazję – zostaną osiągnięte drogą dyplomatyczną lub militarną. Putin mówił o potrzebie poszerzenia strefy buforowej, co interpretowane jest jako zamiar dalszego zajmowania ukraińskich ziem.

Dodatkowo, rosyjski lider ogłosił plany wzmocnienia sił strategicznych, w tym wprowadzenie do służby nowego systemu rakietowego Oresznik. Odrzucił przy tym oskarżenia o zagrożenie dla Europy, nazywając je „kłamstwem i nonsensem”. W ostrym tonie skrytykował europejskich polityków, określając ich mianem „młodych świń” i oskarżając o podsycanie antyrosyjskiej histerii.

Apel o odwagę i konkretne działania

Prezydent Ukrainy nie ograniczył się do ostrzeżeń – wezwał sojuszników do aktywnego przeciwdziałania. – Potrzebna jest też odwaga wszystkich naszych partnerów, aby dostrzegać prawdę, uznawać ją i działać zgodnie z nią – apelował Zełenski. Wśród proponowanych rozwiązań wymienił wzmocnienie bezpieczeństwa, uregulowanie kwestii finansowych oraz wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów na wsparcie Ukrainy. Eksperci wskazują, że te deklaracje wpisują się w szerszy kontekst trwającego od lutego 2022 roku konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Rosyjska inwazja spowodowała ogromne straty ludzkie i materialne, a międzynarodowe sankcje nie powstrzymały Kremla przed dalszymi działaniami. Ostrzeżenia Zełenskiego mogą wpłynąć na dyskusje w Waszyngtonie i Brukseli dotyczące dalszego wsparcia dla Kijowa.

