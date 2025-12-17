Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz skrytykował w środę współpracowników prezydenta Karola Nawrockiego. W jego ocenie przekroczyli oni „granicę chamstwa i kłamstwa”. Jednocześnie szef MON zapewnił, że „nie ma problemu” z samym Karolem Nawrockim.

Kosiniak-Kamysz na antenie TOK FM usłyszał pytanie o współpracę z prezydentem Karolem Nawrockim. Minister potwierdził, że utrzymuje kontakt i nawet we wtorek rozmawiał z prezydentem krótko telefonicznie na temat przygotowań do piątkowej wizyty w Polsce prezydenta Ukrainy.

„Z samym panem prezydentem nie mam problemu, jest problem czasem z jego współpracownikami, jak kłamią, mówią nieprawdę (…), jak wprowadzają w błąd opinię publiczną, a nie daj Boże, nie informują jeszcze czasem pana prezydenta (…), robią głupie rzeczy” – powiedział szef MON.

Zapytano go, czy chodzi o sprawę niepoinformowania prezydenta o planowanym przekazaniu MiG-ów Ukrainie. Kosiniak-Kamysz odparł, że „nie tylko” i dodał, że w takiej sytuacji nie będzie o nich „mówił z sympatią”.

Kosiniak-Kamysz zastrzegł, że o ile nigdy nie miał złych relacji z Karolem Nawrockim, to z jego współpracownikami wygląda to odmiennie. „Bezpieczeństwo wyjmuję z ram sporu politycznego, będę się starał ze wszystkich sił i całej swojej mocy, żeby uzgadniać kwestie, które są kluczowe, nie będzie przekraczanie jednej granicy – chamstwa i kłamstwa. Jak ktoś ją przekracza, to będę reagował” – zapewnił.

