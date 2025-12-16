Ambasador USA w Polsce, Tom Rose, spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim. W serwisie „X” podzielił się refleksją na temat rozmowy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości.

Tom Rose zamieścił wpis na swoim oficjalnym koncie w serwisie „X”. Ambasador USA podał, że spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim, liderem największej partii opozycyjnej w Polsce, czyli Prawa i Sprawiedliwości.

Dyplomata w przychylnych słowach wypowiedział się na temat polityka. – Polska nie potrzebuje wykładów – potrzebuje, by jej europejscy sojusznicy byli tak silni jak ona. To był dla mnie wielki zaszczyt spotkać się z wielkim Jarosławem Kaczyńskim, prezesem Prawa i Sprawiedliwości, aby porozmawiać o przywództwie, bezpieczeństwie i przyszłości sojuszu amerykańsko-polskiego – napisał Rose.

Ambasador USA nawiązał także do Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych. – Zgodnie z Donaldem Trumpem partnerstwo amerykańsko-polskie opiera się na realizmie, suwerenności i wynikach – podsumował swój wpis Tom Rose.

Poland doesn’t need lectures—it needs her European allies to be as strong as she is. It was a great honor for me to meet the great Jarosław Kaczyński, Law and Justice Chairman, to talk leadership, security, and the future of the US-Polish alliance. Under @realDonaldTrump, the… pic.twitter.com/GA44Y6lWAl — Ambasador Tom Rose (@USAmbPoland) December 16, 2025

Wpis, który zamieścił Rose podał także oficjalny profil ambasady USA w Warszawie. Przedstawiciele placówki dyplomatycznej zacytowali fragment wypowiedzi ambasadora.

.@USAMBPoland: “Polska nie potrzebuje pouczeń – potrzebuje europejskich sojuszników tak silnych, jak ona sama. To był dla mnie wielki zaszczyt spotkać się ze wspaniałym Jarosławem Kaczyńskim, przewodniczącym Prawa i Sprawiedliwości, aby porozmawiać o przywództwie, bezpieczeństwie… https://t.co/6Ww4Q2NA4b — US Embassy Warsaw (@USEmbassyWarsaw) December 16, 2025

