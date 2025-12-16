Ukraina zaproponowała czasowe zawieszenie broni na okres świąt Bożego Narodzenia, licząc na humanitarny gest w jednym z najtrudniejszych momentów trwającej wojny. Odpowiedź Kremla była jednak szybka i jednoznaczna. Moskwa nie widzi przestrzeni dla krótkotrwałego rozejmu, podkreślając, że interesuje ją wyłącznie trwałe, polityczne rozwiązanie konfliktu.

Propozycja strony ukraińskiej dotyczyła tymczasowego rozejmu świątecznego, który miałby obowiązywać w okresie Bożego Narodzenia. Według władz w Kijowie zawieszenie działań wojennych pozwoliłoby ograniczyć cierpienie ludności cywilnej, a także zmniejszyć ryzyko kolejnych ataków na infrastrukturę energetyczną, szczególnie w sezonie zimowym. Ukraińskie stanowisko podkreślało humanitarny charakter inicjatywy. Władze argumentowały, że nawet krótkotrwała przerwa w walkach mogłaby przynieść realną ulgę milionom obywateli, którzy od miesięcy funkcjonują w warunkach ciągłego zagrożenia.

Stanowcza odpowiedź Kremla

Reakcja Moskwy nie pozostawiła jednak wątpliwości. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Rosja nie jest zainteresowana czasowym zawieszeniem ognia, które nie prowadzi do trwałego porozumienia pokojowego. Według rosyjskich władz krótkotrwały rozejm mógłby zostać wykorzystany przez Ukrainę do odbudowy potencjału militarnego i przegrupowania sił. Kreml podkreślił również, że wszelkie rozmowy o wstrzymaniu walk muszą być częścią szerszego procesu politycznego, obejmującego kwestie bezpieczeństwa i przyszłego ładu w regionie. Z perspektywy Moskwy świąteczny gest nie zmienia fundamentalnych różnic stanowisk między stronami konfliktu. Odmowa przyjęcia propozycji rozejmu wpisuje się w dotychczasową linię rosyjskiej dyplomacji, która konsekwentnie odrzuca inicjatywy o charakterze symbolicznym lub czasowym. Rosyjskie władze argumentują, że tylko kompleksowe negocjacje mogą doprowadzić do zakończenia wojny, a wszelkie przerwy w walkach bez takich ustaleń są pozbawione sensu strategicznego.

