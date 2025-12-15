W murach polskiego Sejmu odbyła się dziś uroczysta ceremonia zapalenia świec chanukowych, symbolizująca wolność religijną i tolerancję. Marszałek Włodzimierz Czarzasty, lider Lewicy, wykorzystał okazję, by raz jeszcze wyrazić żal z powodu kontrowersyjnego zdarzenia z 2023 roku, kiedy poseł Grzegorz Braun zgasił chanukowe świece za pomocą gaśnicy.

Święto Chanuki stało się w Sejmie platformą do dyskusji o wartościach takich jak wolność wyznania i dialog międzykulturowy. Ceremonia zgromadziła przedstawicieli społeczności żydowskiej, dyplomatów oraz polityków, demonstrując wielowyznaniowy charakter współczesnej Polski. Marszałek Czarzasty podkreślił, że Sejm jako instytucja nie toleruje nienawiści ani antysemityzmu, nawiązując do haniebnego aktu sprzed dwóch lat, który określił jako atak na „światła nadziei”.

W swoim przemówieniu Czarzasty stwierdził: – Jako marszałek deklaruję, że w polskim Sejmie nie ma miejsca na nienawiść, ani na antysemityzm. To echo przeprosin, które padły już wcześniej, ale w obliczu bieżących wydarzeń zyskały nową wagę. Incydent z 2023 roku, kiedy Grzegorz Braun z Konfederacji zgasił świece, wywołał wówczas szerokie oburzenie i stał się symbolem rosnącego napięcia wokół kwestii tolerancji religijnej w Polsce.

Tragedia w Sydney i globalne przesłanie tolerancji

Uroczystość w Sejmie odbyła się w cieniu dramatycznych wydarzeń z Sydney, gdzie podczas obchodów Chanuki na plaży Bondi doszło do ataku motywowanego antysemityzmem. Sprawcy spowodowali śmierć 15 osób i ranienie 42 innych, zanim sami zginęli. Naczelny rabin Polski, Michael Schudrich, odniósł się do tej tragedii, mówiąc o potrzebie odbudowy po zniszczeniu: – Jest tragedia, to i jest reakcja, że budujemy jeszcze raz. I to jest ta wspólna dusza. Rabin podkreślił historyczne powiązania między Polakami a Żydami, wskazując na budowanie tożsamości opartej na tolerancji po 1989 roku. Ambasador Izraela, Jakow Finkelstein, dodał optymistyczny akcent: – Światło zawsze zwycięża ciemność. Wezwał do rozprzestrzeniania nadziei na całym świecie, w tym w Ukrainie, Europie, Izraelu, Iranie, Afryce i Palestynie.

