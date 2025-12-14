W lubelskich lasach pod Żelazną odnaleziono szczętki obiektu przypominającego drona, co natychmiast uruchomiło akcję służb. Spacerowicz natknął się na fragmentach około godziny 13:00 w niedzieli, 14 grudnia 2025 roku. Podejrzenia padają na relikt z września, gdy rosyjskie bezzałogowce naruszyły polska przestrzeń powietrzną.

Do odkrycia doszło około godziny 13:00 w niedzielę, 14 grudnia, kiedy przypadkowy mężczyzna podczas spaceru zauważył w lesie metalowe elementy, które – jego zdaniem – mogły pochodzić z urządzenia latającego. Na miejsce natychmiast zadysponowano jednostki Policji Lubelskiej, a także Żandarmerii Wojskowej oraz prokuratorskich ekspertów. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren i rozpoczęli szczegółowe czynności dochodzeniowe, w tym oględziny potencjalnych fragmentów bezzałogowca. Na razie ustalono, że odnalezione części mogą należeć do maszyny, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną we wrześniu tego roku.

Możliwe powiązanie z wcześniejszymi incydentami

Według ustaleń służb, obiekt przypominający drona mógł pochodzić z lotu, który miał miejsce w nocy z 9 na 10 września 2025 r., kiedy to kilkanaście bezzałogowców naruszyło przestrzeń powietrzną Polski. Wówczas część maszyn została zestrzelona przez polskie siły powietrzne przy wsparciu sojuszniczych myśliwców NATO, a fragmenty innych odnaleziono w kilku miejscach na wschodzie kraju. Tego typu znaleziska nie są w regionie zupełną nowością – w trakcie wcześniejszych działań służb na Lubelszczyźnie odkrywano już szczątki podobnych maszyn i elementów lotniczych, co wciąż stanowi przedmiot badań i analiz.

Na miejscu pracują policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim, a akcji przyglądają się także prokuratorzy. Ich zadaniem jest ustalenie pochodzenia obiektu, charakteru i przeznaczenia odnalezionych elementów oraz potencjalnych powiązań z naruszeniami przestrzeni powietrznej. Do tej pory nie podano informacji o tym, by odnalezione fragmenty stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla ludności. Mimo to służby apelują o niezbliżanie się do takich znalezisk i przekazywanie wszelkich informacji organom ścigania.

Przeczytaj również:

Źródło: Polsat News