Radosław Sikorski zabrał głos w sprawie przekazania Ukrainie myśliwców MiG-29, odnosząc się bezpośrednio do byłego prezydenta Andrzeja Dudy. W niedzielnym wpisie w mediach społecznościowych szef MSZ podkreślił, że Duda był dobrze poinformowany o planach rządu i aktywnie uczestniczył w działaniach zmierzających do przekazania samolotów Ukrainie.

Sprawa wróciła do debaty po środowej wypowiedzi ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, który zapowiedział dążenie do przekazania Kijowowi pozostałych w polskim arsenale MiG-29. Jak wyjaśniał, maszyny te zbliżają się do końca resursów i nie będą już wykorzystywane operacyjnie, a w zamian Polska chciałaby skorzystać z ukraińskich doświadczeń w zakresie dronów i systemów antydronowych.

Po tych zapowiedziach przedstawiciele Kancelarii Prezydenta przekonywali, że głowa państwa nie była na bieżąco informowana o takich planach. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, a także sam prezydent Karol Nawrocki, deklarowali brak wiedzy na temat przekazania myśliwców, czemu stanowczo zaprzeczali politycy rządu.

W tym kontekście Sikorski przypomniał, że w przeszłości sprawa MiG-29 była szczegółowo omawiana na najwyższym szczeblu. Jak napisał, „Prezydent RP nie tylko wiedział o planie przekazania walczącej Ukrainie myśliwców MIG-29, ale blisko i owocnie współpracowaliśmy, aby do decyzji przekonać Sztab Generalny WP”. Minister zaznaczył, że współpraca z ówczesnym prezydentem przebiegała sprawnie i bez większych napięć.

Na zakończenie wpisu Sikorski zwrócił się bezpośrednio do Andrzeja Dudy, dopisując: „Czyż nie, Andrzej Duda?”. W ten sposób włączył byłego prezydenta w trwający spór pomiędzy rządem a obecną Kancelarią Prezydenta dotyczący informowania o kluczowych decyzjach w sprawach bezpieczeństwa.

Oświadczam, że Prezydent RP nie tylko wiedział o planie przekazania walczącej Ukrainie myśliwców MIG-29 ale, że blisko i owocnie współpracowaliśmy aby do decyzji przekonać @SztabGenWP.

Czyż nie, @AndrzejDuda? — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) December 14, 2025

