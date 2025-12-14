Minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó ostro zareagował na wpis Radosława Sikorskiego w mediach społecznościowych, oskarżając szefa polskiej dyplomacji o dążenie do eskalacji konfliktu między Rosją a Europą. Węgierski polityk stwierdził, że Budapeszt nie zamierza angażować się w żaden scenariusz prowadzący do wojny.

– Rozumiemy, że naprawdę chcesz wojny Rosji z Europą. Nie damy się wciągnąć w twoją wojnę – napisał Szijjártó na platformie X, odpowiadając na komentarz Sikorskiego dotyczący wypowiedzi premiera Viktora Orbána. Polski minister ocenił wcześniej, że węgierski przywódca „zasłużył na Order Lenina”, odnosząc się do jego krytyki decyzji Unii Europejskiej w sprawie rosyjskich aktywów.

Spór wybuchł po piątkowym porozumieniu UE, które na stałe zmienia zasady decydowania o zamrożonych rosyjskich środkach finansowych, eliminując konieczność odnawiania decyzji co sześć miesięcy jednomyślną zgodą państw członkowskich. Viktor Orbán określił ten krok jako „deklarację wojny”, argumentując, że „przejmowanie setek miliardów innego państwa nigdy w historii nie pozostawało bez odpowiedzi”.

Podczas sobotniego wiecu w Mohaczu, będącego elementem kampanii przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, premier Węgier przekonywał, że działania Brukseli niosą poważne konsekwencje polityczne i bezpieczeństwa. Rząd w Budapeszcie uznał nowe zasady za naruszenie fundamentów Unii Europejskiej.

– W ten sposób rządy prawa w Unii Europejskiej ustępują miejsca rządom biurokratów. Innymi słowy, nastała brukselska dyktatura – oświadczył Orbán, podkreślając, że Węgry sprzeciwiają się trwałemu zamrożeniu rosyjskich aktywów bez jednomyślnej zgody wszystkich państw UE.

