W sobotę wieczorem miał miejsce tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Krzywa w powiecie legnickim na Dolnym Śląsku. Samochód z dużą siłą uderzył w drzewo. Jedna osoba zginęła, dwie inne odniosły obrażenia.

Kilka minut przed godziną 18:00 w miejscowości Krzywa doszło do poważnego zdarzenia drogowego. – poinformowali policjanci z Legnicy. Mundurowi na długi czas zamknęli drogę, a inne pojazdy kierowali na objazdy.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący samochodem marki Opel, jadąc z Chojnowa w kierunku Okmian, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Pojazd najprawdopodobniej wpadł w poślizg, kierowca stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewo.

Siła uderzenia okazała się ogromna. Zdjęcia opublikowane przez policję ukazują skalę zniszczeń samochodu.

Pojazdem podróżowały trzy osoby. Wszystkie zabrano do szpitala z poważnymi obrażeniami. Niestety w szpitalu zmarł kierowca.

Źr. RMF FM; Policja