Robert Lewandowski odniósł się do doniesień o jego złych relacjach z Kamilem Glikiem. W niedawno wydanej biografii Lewego autorstwa Sebastiana Staszewskiego pojawił się opis konfliktu pomiędzy piłkarzami.

Staszewski pisał w biografii Lewandowskiego, że Glik nigdy nie zaakceptował przywództwa Lewego jako kapitana Kadry.

„Lewandowski i Glik są całkiem inni. Robert sprawia wrażenie idealnego zięcia, spokojnego i ułożonego. Prostolinijny Kamil je, na co ma tylko ochotę, lubi napić się wódki i nie przejmuje się wskazówkami doradców od wizerunku. Gładki jak szkło wizerunek kapitana go drażnił. Siedzący w szatni obok defensora koledzy nie raz słyszeli, jak przekazywane zespołowi przez „Lewego” uwagi kwitował soczystym: „Niech już skończy pier*olić” – pisał biograf kapitana polskiej Kadry.

Wśród zarzutów Glika pod adresem Lewego miało pojawiać się m.in. to, że Robert Lewandowski w trakcie zgrupowań opuszczał część wspólnych treningów, by samotnie poćwiczyć na siłowni czy udać się do fizjoterapeuty.

Do ty zarzutów odniósł się sam zainteresowany. „Przecież to nie tak, że w tym czasie oglądałem telewizję. Taki schemat pracy pomagał mi odzyskiwać świeżość. Nikt nie miał prawa tego kwestionować. Nikt. Bo żaden z piłkarzy nie rozgrywał tylu meczów na takiej intensywności, co ja. I to nie przez rok, a przez wiele sezonów. Ciągnąłem tę reprezentację, strzelałem pełno bramek, więc krytykowanie mnie za to, że nie trenowałem na dwóch czy trzech treningach było absurdem” – powiedział Lewandowski.

„Jego zachowanie i sposób bycia nie są z mojej bajki. Dlatego nigdy nie zależało mi na dobrych relacjach z nim, a jednocześnie nie zaprzątało mi to głowy. O tym, że Glik ma ze mną jakiś problem, dowiedziałem się od osób trzecich, które powtarzały mi, co o mnie mówił. Ale to jego problem, nie mój” – powiedział Lewandowski.

Źr. WP