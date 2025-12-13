Wszystko wskazuje na to, że w tym roku w Pałacu Prezydenckim nie odbędzie się uroczystość zapalenia świec chanukowych. Prezydent Karol Nawrocki nie czyni w tym kierunku żadnych przygotowań i najprawdopodobniej zerwie z wieloletnią tradycją, którą często krytykowano.

Jak podaje „Rzeczpospolita” w tym roku w Pałacu Prezydenckim nie zapłoną świece chanukowe. Dziennikarze wysłali pytania w tej sprawie do Biura Mediów i Listów Prezydenta. Odpowiedź jednak nie nadeszła.

Gazeta skontaktowała się również z przedstawicielami środowisk żydowskich. Potwierdzają, że do dnia dzisiejszego prezydent Nawrocki nie wysłał do nich zaproszeń na coroczną uroczystość. W związku z tym, że święto przypada 14 grudnia, jest jasne, że prezydent nie planuje organizowania żadnych uroczystości.

Dziennikarze redakcji „Rzeczpospolitej” uważają, że Nawrocki nie organizuje uroczystości ze względów politycznych. „Prezydent ma podstawy uważać, że Chanuka w Pałacu nie spodobałaby się jego elektoratowi” – pisze „Rzeczpospolita”.

Przypomnijmy, że jeszcze w czasie kampanii prezydenckiej Karol Nawrocki deklarował, że w razie wygranej nie zamierza obchodzić Chanuki. „Ja swoje przywiązanie do wartości chrześcijańskich traktuję poważnie, więc obchodzę święta, które są bliskie mojej osobie” – mówił wówczas na antenie RMF FM.

Źr. dorzeczey.pl; „Rzeczpospolita”