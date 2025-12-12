Generał Jarosław Gromadziński niedawno zasugerował, że Polska i NATO powinny odpowiedzieć atakiem w przypadku zagrożenia. Rosja ostro zareagowała, choć na razie nie na najwyższym szczeblu. Jednak członek Komisji Obrony Dumy Państwowej Andriej Koleśnik zagroził wręcz, że „Polska może zniknąć”.

Kolesnik stwierdził, że niektóre wypowiedzi polskich generałów działają na niekorzyść Polski i są „zdradą ludności”. Dodał, że „polscy generałowie słyną z tego, że w ciągu miesiąca poddali kraj Niemcom”.

Jednocześnie zaznaczył, że Polacy nie są wystarczająco wdzięczni Rosjanom za „wyzwolenie” po II wojnie światowej. Polityk podkreślił, że Rosja nie zamierza powtarzać scenariusza z lat 40. XX wieku i „nie wyzwoli ponownie polskich ziem”.

Kolesnik kontynuował, że słowa gen. Gromadzińskiego rzekomo bardziej szkodzą Polsce, niż Moskwie. „Jeśli zagrożą Kaliningradowi lub innym rosyjskim miastom, sama Polska może zniknąć. Wypowiedzi Gromadzińskiego zdradzają ludność. Niemiecka inwazja na Polskę pozostawiła spaloną ziemię. Niech na to poczekają” – powiedział.

Stwierdził również, że większym zagrożeniem dla Polski są Niemcy, niż Rosja. „W Unii Europejskiej wybuchły już różne konflikty wewnętrzne. A ponieważ Polska jest słaba i brakuje jej doświadczenia bojowego, wygląda na to, że Niemcy ich pożrą” – powiedział.

Źr. Polsat News