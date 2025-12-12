W drugą rocznicę rozpoczęcia pracy rządu Donalda Tuska sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski pokazuje, że opinie Polaków są wyraźnie podzielone.

Największą grupę tworzą osoby krytyczne wobec obecnej władzy: 39 proc. badanych oceniło działania rządu „zdecydowanie negatywnie”, a kolejne 11,5 proc. – „raczej negatywnie”. Oznacza to, że łącznie ponad 50 proc. respondentów wystawia rządowi ocenę negatywną.

Pozytywne opinie deklaruje w sumie 42 proc. ankietowanych. Jedynie 8,7 proc. respondentów ocenia działania gabinetu „zdecydowanie pozytywnie”, natomiast 33,3 proc. wybrało odpowiedź „raczej pozytywnie”. Jeszcze 7,5 proc. osób nie potrafiło określić swojego stanowiska i zaznaczyło odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Wyniki sondażu pokazują, że po dwóch latach rząd Donalda Tuska nadal budzi silne emocje, a społeczeństwo pozostaje wyraźnie podzielone. Choć większość opinii ma charakter krytyczny, to jednocześnie aż cztery na dziesięć osób deklarują poparcie dla działań rządu.

Te dane dobrze oddają obecny klimat społeczny: z jednej strony zmęczenie konfliktami i rosnące oczekiwania wobec władzy, z drugiej — przekonanie części obywateli, że kurs obrany przez gabinet Tuska jest właściwy. Niewielka przewaga ocen negatywnych sugeruje, że każdy kolejny rok może okazać się decydujący dla dalszego układu sił i nastrojów politycznych w kraju.

