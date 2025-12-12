Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar poinformował w RMF FM, że trwają intensywne przygotowania do pierwszego spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Karolem Nawrockim. Jak podkreślił, celem obu stron jest zorganizowanie wizyty jak najszybciej.

– Pracujemy nad tym, żeby spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem Polski Karolem Nawrockim odbyło się jak najszybciej, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku w Warszawie – powiedział Bodnar. Dodał, że Ukraina czeka obecnie na formalną odpowiedź z Warszawy.

Według ambasadora, propozycja terminu została już przekazana stronie polskiej. – Strona ukraińska zaproponowała spotkanie w tym tygodniu, oczekujemy na odpowiedź Polski i pracujemy nad treścią całej wizyty – zaznaczył. Nie ujawnił jednak konkretnej daty ze względów bezpieczeństwa. – Strona ukraińska zaproponowała swój termin, oczekujemy na odpowiedź Polski – dodał.

Rozmowy dotyczą również zakresu spotkania. Jak wyjaśnił ambasador, priorytetem mają być kwestie bezpieczeństwa, w tym sytuacja na froncie i rozmowy pokojowe. W agendzie znajdą się także sprawy współpracy wojskowej i przemysłu obronnego, projekty gospodarcze oraz odbudowa Ukrainy. Bodnar podkreślił również, że omawiane będą tematy historyczne — w tym trwające ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej.

Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące spotkanie może stać się ważnym impulsem do uporządkowania relacji polsko-ukraińskich po miesiącach napięć. Deklaracje ambasadora Bodnara pokazują realną wolę dialogu i odbudowy zaufania, a sam fakt, że obie strony pracują nad terminem i agendą na najwyższym szczeblu, sugeruje, że zarówno Warszawie, jak i Kijowowi zależy na konstruktywnej współpracy. Jeśli rozmowa prezydentów dojdzie do skutku jeszcze w tym roku, może otworzyć nowy rozdział w relacjach obu państw – szczególnie w obszarach bezpieczeństwa, współpracy wojskowej i kwestii historycznych, które wymagają spokoju, uważności i wzajemnego szacunku.

