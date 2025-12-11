W debacie publicznej pojawiło się wiele komentarzy po słowach prezydenta Karola Nawrockiego, który podczas wizyty w Rydze stwierdził, że nie posiadał informacji o planowanym przekazaniu Ukrainie polskich myśliwców MiG-29.

Jak wyjaśniał, „tutaj musiało się wkraść jakieś nieporozumienie. Ja takiej informacji nie miałem”. Podobnie wypowiadał się szef Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz, twierdząc, że „prezydent Karol Nawrocki nie jest na bieżąco informowany w sprawie planowanego przekazania Ukrainie polskich samolotów MiG-29”.

Słowa te spotkały się jednak z ostrą reakcją przedstawicieli rządu. Tomasz Siemoniak zarzucił Pałacowi Prezydenckiemu mijanie się z prawdą: „Sugestia urzędnika prezydenta, że prezydent nie zna sprawy przekazania reszty samolotów MiG-29 Ukrainie jest nieprawdziwa w kontekście wielokrotnego jej omawiania na cotygodniowych posiedzeniach komitetu ds. bezpieczeństwa z udziałem przedstawiciela BBN. Albo kłamią z premedytacją, albo się ze sobą w ogóle nie kontaktują. Jedno i drugie kompromitujące”.

Do sprawy odniósł się także wiceszef MON Cezary Tomczyk, oceniając, że „Prezydent Nawrocki, mijając się z prawdą w sprawie informowania go o możliwości przekazania MiG-29, po raz kolejny próbuje wywołać polsko-polską wojnę”. Jak dodał, „fakty są proste: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego było szczegółowo informowane o takiej możliwości na posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Rady Ministrów. I to więcej niż raz. Po drugie: w tej sprawie decyzje podejmuje Rada Ministrów. Prezydent w ogóle nie musiałby być informowany – ale nasze standardy są inne. Chcemy, by Prezydent RP znał pełny obraz sytuacji”.

Spór o to, kto miał pełną wiedzę i kiedy, przerodził się w kolejną odsłonę napięcia między rządem a prezydentem. Jednocześnie sama kwestia przekazania reszty myśliwców MiG-29 Ukrainie pozostaje jednym z kluczowych tematów bezpieczeństwa, zwłaszcza że – jak zapowiedział wcześniej Władysław Kosiniak-Kamysz – Polska „będzie dążyć do przekazania Ukrainie pozostałych myśliwców MiG-29”, licząc w zamian na pogłębioną współpracę z Kijowem w obszarze systemów dronowych i antydronowych.

