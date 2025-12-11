W nocy z wtorku na środę na ekspresowej trasie S8 doszło do szokującego incydentu, w którym grupa zamaskowanych sprawców zaatakowała autokar przewożący kibiców hiszpańskiego klubu Rayo Vallecano. Do zdarzenia doszło w okolicach Ostrowi Mazowieckiej, na odcinku między Warszawą a Białymstokiem.

Według informacji uzyskanych przez media, incydent rozpoczął się od zablokowania drogi autokarowi przez dwa samochody osobowe. Gdy pojazd zatrzymał się na poboczu, grupa około 50 zamaskowanych osób, uzbrojonych w młotki oraz pałki teleskopowe, siłą otworzyła drzwi i wtargnęła do środka. Napastnicy rozpoczęli brutalną bójkę z pasażerami, co doprowadziło do poważnych obrażeń wśród kibiców.

W wyniku ataku rannych zostało dziesięć osób: dziewięciu obywateli Hiszpanii oraz jeden Polak. Trzech poszkodowanych wymagało natychmiastowej hospitalizacji. Świadkowie opisują scenę jako chaotyczną – sprawcy działali szybko i agresywnie, po czym rozproszyli się w okolicy, unikając natychmiastowego schwytania.

Reakcja policji i pierwsze ustalenia

Na miejsce zdarzenia szybko przybyły patrole policji, które rozpoczęły przeszukiwanie terenu. Funkcjonariusze zlokalizowali jeden z pojazdów używanych przez napastników, w którym znajdowały się cztery osoby. W aucie odkryto przedmioty wskazujące na powiązania z kibicami Jagiellonii Białystok, takie jak szaliki i maskotki w barwach klubu. Ponadto, zabezpieczono nożyce, które prawdopodobnie posłużyły do przecięcia siatki zabezpieczającej dostęp do trasy S8.

Śledztwo jest w toku, a policja nie wyklucza, że atak mógł mieć podłoże kibicowskie, związane z nadchodzącym spotkaniem piłkarskim. Jak dotąd nie podano oficjalnych informacji o zatrzymaniach czy zarzutach, ale sprawa jest traktowana priorytetowo ze względu na międzynarodowy charakter incydentu.

Atak nastąpił w przededniu ważnego meczu w ramach Ligi Konferencji Europy. Dziś o godzinie 18:45 na stadionie w Białymstoku Jagiellonia Białystok zmierzy się z Rayo Vallecano. Kibice hiszpańskiego zespołu podróżowali do Polski, by wspierać swoją drużynę w tym kluczowym spotkaniu. Organizatorzy meczu zapewniają, że podjęli dodatkowe środki bezpieczeństwa, a policja zwiększyła obecność w okolicach stadionu. Fani obu drużyn apelują o spokój i sportową rywalizację, bez przemocy.

Źródło: RMF 24