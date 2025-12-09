W obliczu rosnącego napięcia na granicy białorusko-litewskiej, prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka zabrał głos w sprawie decyzji Wilna o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Białoruski lider oskarżył litewskie władze o podsycanie konfliktu, jednocześnie podkreślając gotowość do dialogu. W swoim wystąpieniu nawiązał również do Polaków, określając ich jako „swoich ludzi”.

Litewski rząd ogłosił stan wyjątkowy na terenie całego kraju we wtorek, 9 grudnia 2025 r. Decyzja ta została podjęta w odpowiedzi na powtarzające się naruszenia przestrzeni powietrznej nad lotniskiem w Wilnie. Według władz w Wilnie, winne temu są balony przemytnicze nadlatujące z terytorium Białorusi. To nie pierwszy raz, gdy Mińsk jest oskarżany o takie działania, co dodatkowo zaostrza relacje między oboma państwami.

Wcześniej, około miesiąc temu, Litwa podjęła decyzję o tymczasowym wstrzymaniu ruchu na przejściach granicznych z Białorusią. Efektem tego było utknięcie licznych litewskich ciężarówek po białoruskiej stronie granicy. Łukaszenka, komentując tę sytuację podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Białorusi, stwierdził, że takie praktyki są niedopuszczalne na terytorium jego kraju. Podkreślił, że białoruskie służby zadbały o bezpieczeństwo pojazdów i ich ładunków, uniemożliwiając nieuprawniony dostęp.

Oskarżenia i apel o negocjacje

W swoim przemówieniu białoruski prezydent zarzucił Litwie „wznoszenie ognia” i niepotrzebne eskalowanie konfliktu. – Nie chcemy wojny i nie traktujemy nikogo jako wroga czy rywala – oświadczył Łukaszenka, dodając jednak, że Białoruś aktywnie przygotowuje się do ewentualnej obrony, by zapobiec wybuchowi konfliktu. Podkreślił, że nie ma potrzeby angażowania w spór zewnętrznych sił, takich jak Amerykanie, Rosjanie czy Ukraińcy. Zamiast tego, proponuje bezpośrednie negocjacje bilateralne.

Łukaszenka wyraził optymizm co do możliwości porozumienia, stwierdzając: – Zawsze znajdziemy wspólny język z narodem litewskim, tak jak z Polakami – to nasi ludzie. Zaapelował do litewskich władz o powrót do stołu negocjacyjnego, podkreślając gotowość Mińska do dyskusji na wszystkie tematy. – Jeśli zależy wam na normalnych relacjach, usiądźmy i porozmawiajmy. Jesteśmy na to otwarci – nie ma innej drogi – dodał.

Przeczytaj również:

Źródło: Polsat News