Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski publicznie zaprosił polskiego prezydenta Karola Nawrockiego do złożenia wizyty w Ukrainie. Jednocześnie wyraził gotowość do przyjazdu do Polski, podkreślając znaczenie bliskich relacji między obydwoma krajami w obliczu trwającego konfliktu z Rosją.

W najnowszej wypowiedzi dla mediów, przekazanej za pośrednictwem komunikatora WhatsApp, Zełenski podkreślił swoją otwartość na spotkanie z polskim przywódcą. – Chętnie spotkałbym się z prezydentem Polski. Zaprosiłem go, proponując wybór dowolnej daty – niezależnie od tego, jaka zostanie wybrana, będę gotowy na rozmowę – stwierdził ukraiński lider. Dodał również, że w przypadku otrzymania zaproszenia od Nawrockiego, z przyjemnością odwiedzi Polskę, czy to w formie oficjalnej wizyty, czy nieformalnego spotkania. – Potrzebuję jedynie konkretnego terminu, a wtedy przyjadę. To dla mnie priorytet – zaznaczył.

Wdzięczność za Polską pomoc i wsparcie

Zełenski nie szczędził słów uznania dla roli Polski w konflikcie ukraińskim. Podkreślił, że Ukraina głęboko szanuje swojego zachodniego sąsiada za przyjmowanie uchodźców, udzielanie pomocy humanitarnej oraz militarne wsparcie. – Jesteśmy wdzięczni Polsce za to, że otworzyła drzwi dla naszych obywateli i nieustannie stoi po naszej stronie – powiedział. Te słowa nabierają szczególnego znaczenia w świetle trwającej od prawie czterech lat rosyjskiej agresji, która zmusiła miliony Ukraińców do szukania schronienia poza granicami kraju.

Relacje polsko-ukraińskie, choć historycznie skomplikowane, w ostatnich latach zacieśniły się dzięki wspólnej postawie wobec zagrożenia ze strony Rosji. Zaproszenie Zełenskiego może być sygnałem do dalszego pogłębiania współpracy, w tym w kwestiach bezpieczeństwa i odbudowy Ukrainy po wojnie.

Potencjalne implikacje dla relacji dwustronnych

Zaproszenie do Ukrainy i gotowość do wizyty w Polsce mogą otworzyć nowy rozdział w dialogu między Kijowem a Warszawą. Eksperci ds. stosunków międzynarodowych wskazują, że takie gesty wzmacniają solidarność w obliczu globalnych wyzwań, w tym zagrożeń hybrydowych i energetycznych. W kontekście nadchodzącego szczytu NATO czy unijnych debat o wsparciu dla Ukrainy, spotkanie liderów mogłoby przynieść konkretne porozumienia w zakresie obronności i gospodarki. Na razie Kancelaria Prezydenta RP nie skomentowała zaproszenia oficjalnie.

