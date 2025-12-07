Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział istotne zmiany w amerykańskiej strategii obronnej, ogłaszając m.in. powrót USA do testów broni jądrowej i systemów jej przenoszenia „na takich samych zasadach, jak robią to inni”.

Występując podczas Forum Obrony im. Ronalda Reagana szef Pentagonu, przedstawił wizję polityki bezpieczeństwa, która całkowicie odcina się od dotychczasowego podejścia obowiązującego po zakończeniu zimnej wojny.

Hegseth ostro skrytykował dziesięciolecia amerykańskich interwencji i prób kształtowania państw według demokratycznych wzorców. Jego zdaniem era operacji stabilizacyjnych, długich wojen bez jasnego celu oraz ambitnych projektów „budowy demokracji” dobiegła końca. Zamiast tego USA mają skoncentrować się wyłącznie na twardo zdefiniowanych interesach narodowych, bez rozpraszania się zagadnieniami, które – jak stwierdził – odciągały uwagę kolejnych administracji, takimi jak zmiany klimatu czy „moralizatorskie ambicje”.

W centrum tej nowej doktryny ma stać odstraszanie nuklearne, które Hegseth nazwał fundamentem bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Zaznaczył, że żaden inny element amerykańskiej obrony nie będzie skuteczny, jeśli ten obszar nie zostanie utrzymany na najwyższym poziomie. W tym duchu przypomniał, że administracja Donalda Trumpa planuje pełną modernizację triady nuklearnej – od sił lądowych, przez okręty podwodne, po komponent powietrzny.

Zapowiedziano również rozwój dodatkowych mechanizmów odstraszania oraz narzędzi, które mają zapewnić elastyczność w sytuacjach kryzysowych i umożliwić kontrolowanie eskalacji potencjalnych konfliktów. Hegseth podkreślił, że Stany Zjednoczone nie dopuszczą do sytuacji, w której jakiekolwiek państwo mogłoby szantażować je bronią atomową.

Właśnie w tym kontekście ogłosił decyzję o wznowieniu testów broni jądrowej oraz technologii odpowiedzialnych za jej przenoszenie. Ma to – jak przekonywał – zagwarantować, że amerykański potencjał odstraszania pozostanie wiarygodny i adekwatny wobec działań innych globalnych mocarstw.

