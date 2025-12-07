Miliarder Elon Musk zakpił z polskiego premiera Donalda Tuska po tym, jak ten zwrócił się do „amerykańskich przyjaciół”. Wpis Tuska spotkał się z krytyką wśród polskich ekspertów od geopolityki, a teraz jak widać został on dostrzeżony również w USA.

Tusk opublikował w mediach społecznościowych wpis po publikacji nowej strategii bezpieczeństwa USA. „Drodzy amerykańscy przyjaciele, Europa jest waszym najbliższym sojusznikiem, nie waszym problemem. I mamy wspólnych wrogów. Przynajmniej tak było przez ostatnich 80 lat. Musimy się tego trzymać, jest to jedyna rozsądna strategia naszego wspólnego bezpieczeństwa. Chyba, że coś się zmieniło” – napisał polski premier.

Wpis Tuska spotkał się początkowo z ostrą krytyką ze strony polskich geopolityków. „Ręce i nie tylko już mi opadły. III RP wyczerpała swoją formułę. Bankructwo polityki bezpieczeństwa polskich elit w całej okazałości” – napisał w serwisie X Jacek Bartosiak.

O mój Boże … módlmy się.



Ręce i nie tylko już mi opadły.



III RP wyczerpała swoją formułę.



Bankructwo polityki bezpieczeństwa polskich elit w calej okazałości. https://t.co/yS394k7zsE — Jacek Bartosiak (@BartosiakJacek) December 6, 2025

Wpis Tuska dostrzeżono również w Stanach Zjednoczonych. Elon Musk najzwyczajniej wykpił, to co napisał szef polskiego rządu. „Jeśli połączyć Donalda Trumpa i Elona Muska, to wyjdzie ci…” – napisał amerykański Miliarder. W chwili publikowania niniejszego tekstu, wpis Muska kpiący z Tuska przeczytało już blisko 30 milionów użytkowników serwisu X.

If you combine Donald Trump and Elon Musk, you get … 😂 https://t.co/qfXnBwCoCk — Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2025

Źr. Polsat News; X