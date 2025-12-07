Prezydent Czech Petr Pavel w wywiadzie udzielonym „Sunday Times” stwierdził, że jeśli Europa pozwoli Rosji wygrać na Ukrainie, to „wszyscy przegramy”. Przywódca wypowiedział się również na temat roli Chin w świecie.

Prezydent Czech nie ma wątpliwości, że może dojść do sytuacji, że NATO będzie musiało zareagować ostrzej. „Uważam, że jeśli te naruszenia będą się powtarzać, nadejdzie moment, w którym będziemy musieli zastosować bardziej zdecydowane środki, w tym potencjalnie zestrzelić rosyjski samolot lub drony” – powiedział.

Jak zauważył, „Rosja nie pozwoliłaby na powtarzające się naruszenia jej przestrzeni powietrznej. I my musimy zrobić to samo”. Petr Pavel porównał obecne negocjacje dotyczące zakończenia konfliktu na Ukrainie do układu monachijskiego z 1938 r., który poprzedził wybuch II wojny światowej.

„Jeśli pozwolimy Rosji wyjść zwycięsko z tego konfliktu, to wszyscy przegramy” – powiedział prezydent Czech.

Pavel podkreślił, że Europa powinna inwestować w rozwój własnych zdolności obronnych. „Nie powinniśmy w żaden sposób osłabiać siły NATO, ale jeśli Stany Zjednoczone będą zajęte gdzie indziej, na przykład w regionie Azji i Pacyfiku, i nie będą miały wystarczającej woli ani zasobów, aby wspierać europejskich sojuszników wszystkimi strategicznymi instrumentami, takimi jak wywiad, transport, łączność, logistyka i inne, myślę, że my w Europie powinniśmy być w stanie zrobić to sami” – powiedział prezydent Czech.

Petr Pavel odniósł się również do rosnącej roli Chin. „Myślę, że nie ma wątpliwości, iż Chiny są systemowym rywalem nas wszystkich. (…) Nie ukrywają, że ich celem jest bycie globalnym hegemonem. Robią wszystko, aby osiągnąć ten cel, nie tylko stać się supermocarstwem gospodarczym, ale także militarnym” – powiedział.

Źr. Interia