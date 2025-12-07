Szwajcarskie media ostro reagują na nową strategię bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. „NZZ am Sonntag” nie owija w bawełnę, pisząc, że dokument jasno pokazuje odejście USA Donalda Trumpa od Europy – kontynentu, z którym Amerykę przez dekady łączyły zarówno wartości, jak i wspólne interesy.

Teraz, jak podkreślają szwajcarscy komentatorzy, Waszyngton zmienia zasady gry. W piątek przedstawiona strategia wywołała żywą debatę w kraju, szczególnie wokół tego, jak obecna administracja redefiniuje podejście do europejskich partnerów.

Według „NZZ am Sonntag” fundamentem tej zmiany jest odejście od retoryki o wspólnocie wartości. W zamian amerykańska polityka stała się transakcyjna: każde państwo oceniane jest przez pryzmat tego, na ile służy amerykańskim interesom. Szwajcarski dziennik określa to wprost jako powrót do czysto merkantylnego spojrzenia na świat – charakterystycznego dla Trumpa i jego ekipy.

„Neue Zürcher Zeitung” również podkreśla ten zwrot – ich zdaniem strategia jasno pokazuje, że USA zaczynają wyceniać swoich partnerów, zamiast traktować ich jako element szerszej wspólnoty Zachodu. To, zdaniem redakcji, radykalnie zmienia sposób, w jaki Europa powinna interpretować amerykańskie zapewnienia o partnerstwie.

USA odchodzą od Europy

Drugim szeroko komentowanym aspektem jest ideologiczne przesunięcie, widoczne już wcześniej w amerykańskich wypowiedziach. Szwajcarskie media przypominają choćby wystąpienie wiceprezydenta J.D. Vance’a na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, podczas którego ostro krytykował Europę za ograniczenia dotyczące mowy nienawiści i wykluczanie ugrupowań skrajnie prawicowych. Nowa strategia ma – zdaniem komentatorów – iść krok dalej, łącząc europejską politykę migracyjną z narracją o rzekomym zagrożeniu „upadkiem cywilizacyjnym”. Według „NZZ am Sonntag” dokument sugeruje nawet gotowość USA do wspierania europejskich ruchów politycznych o podobnym, twardo prawicowym profilu, co wyznacza zupełnie nowy kierunek w relacjach transatlantyckich.

W części dotyczącej bezpieczeństwa strategia ustala trzy najważniejsze priorytety wobec Europy: odbudowanie stabilności w relacjach z Rosją, przekazanie Europejczykom większej odpowiedzialności za własną obronę oraz wstrzymanie dalszego rozszerzania NATO. Dla europejskich stolic to sygnał, że Ameryka odchodzi od dotychczasowej polityki, która przez trzy dekady opierała się na wzmocnieniu Sojuszu i utrzymaniu jedności Zachodu wobec rosnących potęg.

Dokument wskazuje również na szersze przesunięcie globalnych priorytetów USA. Rywalizacja z Chinami traci na intensywności, a na pierwszy plan wysuwa się obrona wewnętrzna i wyraźne podkreślenie dominującej roli Ameryki w zachodniej hemisferze. W ocenie szwajcarskich komentatorów to konsekwentny krok w stronę strategicznej autonomii Waszyngtonu – i zapowiedź bardziej warunkowej, mniej emocjonalnej współpracy z europejskimi rządami. Dla Europy to moment, w którym potrzebne będzie przemyślenie własnej niezależności obronnej oraz miejsca w układzie, który USA rysują na nowo.

