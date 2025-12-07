W obliczu napiętej sytuacji geopolitycznej, Polacy coraz częściej opowiadają się za wzmocnieniem sił zbrojnych. Najnowsze badania opinii publicznej wskazują, że ponad połowa społeczeństwa widzi potrzebę przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej.

Według sondażu przeprowadzonego przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski, aż 59,4% ankietowanych Polaków zgadza się z ideą przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej w kontekście aktualnych wyzwań międzynarodowych. Wśród nich 14,7% zdecydowanie popiera ten pomysł, a 44,7% raczej się z nim zgadza. Przeciwników jest znacznie mniej – 30,9% respondentów wyraża dezaprobatę (15,7% zdecydowanie przeciw, 15,2% raczej przeciw). Pozostałe 9,7% osób nie ma wyrobionego zdania na ten temat.

Badanie, zrealizowane w dniach 21-23 listopada 2025 roku, objęło reprezentatywną grupę 1000 dorosłych Polaków. Metodyka łączyła wywiady telefoniczne (CATI) z ankietami online (CAWI), co zapewnia wiarygodność wyników. Pytanie brzmiało: „Czy zgadzasz się, że w związku z obecną sytuacją międzynarodową Polska powinna przywrócić obowiązkową zasadniczą służbę wojskową?”.

Podziały polityczne i społeczne

Opinie na temat obowiązkowej służby wojskowej różnią się w zależności od preferencji politycznych. Wśród wyborców koalicji rządzącej poparcie wynosi 50% (12% zdecydowanie za, 38% raczej za), podczas gdy 41% jest przeciw (24% raczej nie, 17% zdecydowanie nie), a 9% pozostaje niezdecydowanych. Z kolei sympatycy PiS i Konfederacji wykazują wyższe zaangażowanie – 67% z nich popiera przywrócenie służby (15% zdecydowanie, 52% raczej tak), przy 26% przeciwników (15% zdecydowanie nie, 11% raczej nie) i zaledwie 7% niezdecydowanych.

