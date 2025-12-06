Podpisana przez prezydenta Donalda Trumpa w listopadzie i opublikowana 3 grudnia przez Biały Dom, strategia bezpieczeństwa narodowego USA wprowadza fundamentalne zmiany w podejściu Waszyngtonu do świata. Jak podkreśla Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN), dokument ten ma daleko idące skutki dla Europy, w tym dla Polski, przesuwając ciężar odpowiedzialności za obronność na kraje regionu.

Nowa strategia bezpieczeństwa USA odchodzi od tradycyjnej roli Ameryki jako strażnika liberalnego porządku międzynarodowego. Zamiast tego, dokument kładzie nacisk na ochronę własnej suwerenności, odbudowę wewnętrznej siły państwa oraz intensyfikację rywalizacji z innymi supermocarstwami, przede wszystkim z Chinami. To podejście, jak ocenia BBN, stanowi „podstawową rekonstrukcję” amerykańskiej polityki zagranicznej.

Kluczowym elementem zmian jest tak zwana rewolucja geoekonomiczna. USA planują wzmocnić swoją pozycję poprzez reindustrializację gospodarki, osiągnięcie dominacji w sektorze energetycznym oraz odbudowę bazy militarnej. Te kroki mają na celu nie tylko zwiększenie samodzielności Stanów Zjednoczonych, ale także umocnienie ich przewagi w globalnej konkurencji. W kontekście bezpieczeństwa narodowego USA, strategia podkreśla potrzebę budowania sojuszy opartych na wzajemnych korzyściach, a nie na jednostronnym wsparciu.

Europa w nowej hierarchii priorytetów USA

W dokumencie Europa zajmuje dopiero trzecie miejsce wśród priorytetów regionalnych – po obszarze Indo-Pacyfiku i Hemisferze Zachodniej. BBN zauważa, że kontynent jest postrzegany jako „kluczowy, lecz poważnie osłabiony partner”. To oznaczenie odzwierciedla obawy Waszyngtonu co do efektywności europejskich struktur w obliczu współczesnych zagrożeń.

Szczególnie krytycznie strategia odnosi się do Unii Europejskiej. Dokument wyraża sceptycyzm wobec jej technokratycznego modelu zarządzania i centralizacji władzy, które – zdaniem autorów – ograniczają zdolność poszczególnych państw do szybkiego reagowania na wyzwania bezpieczeństwa oraz podważają suwerenność narodową. Zamiast wzmacniać UE jako całość, USA proponują skupienie się na „zdrowych państwach” Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. Te kraje są opisywane jako bardziej stabilne, odporne i zdecydowane w kwestiach obronnych, co otwiera przed nimi nowe perspektywy współpracy.

Szanse i wyzwania dla Polski

Dla Polski nowa strategia USA niesie zarówno szanse jak i wyzwania. Jak wskazuje analiza BBN, dokument przesuwa odpowiedzialność za bezpieczeństwo na państwa regionu, co zwiększa strategiczne znaczenie Europy Środkowo-Wschodniej. Polska, zaliczana do grupy „zdrowych państw”, może skorzystać z propozycji wzmocnienia więzi gospodarczych, sprzedaży uzbrojenia, współpracy politycznej oraz wymian kulturalnych i edukacyjnych z USA. Jednak te zmiany wymuszają na Warszawie większą samodzielność obronną.

Źródło: DoRzeczy