W polskim parlamencie wybuchł skandal związany z ochroną informacji niejawnych. Posłowie z Prawa i Sprawiedliwości (PiS) oraz Konfederacji wezwali do natychmiastowej dymisji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, oskarżając go o poważne naruszenie prawa.

Do zdarzenia doszło 5 grudnia 2025 roku, w trakcie obrad Sejmu poświęconych wetu prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Minister Żurek, przemawiając w trybie jawnym, przytoczył fragment wypowiedzi wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji, która miała pochodzić z wcześniejszej, tajnej części posiedzenia. Celem Żurka było przekonanie posłów opozycji do poparcia odrzucenia prezydenckiego weta, podkreślając potencjalne ryzyka dla bezpieczeństwa narodowego związane z rynkiem kryptowalut.

Tajna część obrad została objęta klauzulą „tajne”, co oznacza, że wszelkie informacje z niej nie powinny być ujawniane publicznie. Fragment debaty, w którym Żurek cytował Bosaka, został później usunięty z oficjalnej transmisji na kanale YouTube Sejmu, co dodatkowo podsyciło spekulacje o próbie zatuszowania sprawy.

Naruszenie ochrony informacji niejawnych

Przedstawiciele opozycji nie zwlekali z reakcją. Poseł Konfederacji Sławomir Mentzen jako jeden z pierwszych publicznie oskarżył ministra o popełnienie przestępstwa, wskazując na ujawnienie treści z zamkniętego posiedzenia. W swoim wpisie na platformie X Mentzen stwierdził, że takie działanie łamie przepisy dotyczące ochrony informacji niejawnych i powinno skutkować natychmiastowymi konsekwencjami.

Do chóru krytyków dołączył poseł PiS Paweł Jabłoński, który z sejmowej mównicy przywołał artykuły Kodeksu karnego regulujące odpowiedzialność za rozpowszechnianie materiałów objętych klauzulą tajności. Jabłoński podkreślił, że nawet jeśli treść wypowiedzi Bosaka była kontrowersyjna, to jej ujawnienie stanowi wykroczenie karne, zagrożone karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. – Minister powinien podać się do dymisji jeszcze dziś, a jutro usłyszeć zarzuty – oświadczył Jabłoński, argumentując, że klauzula tajności nie została zniesiona, mimo iż debata przeszła w tryb jawny.

Przeczytaj również:

Źródło: Radio Zet