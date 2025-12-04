W wieku 75 lat odszedł Leszek Gierszewski, prominentny polski przedsiębiorca, twórca i wieloletni prezes firmy Drutex, specjalizującej się w produkcji stolarki okiennej. Gierszewski był nie tylko wizjonerem w dziedzinie produkcji okien, ale także symbolem sukcesu polskiego biznesu na arenie międzynarodowej.

Leszek Gierszewski, zanim wkroczył w świat biznesu, służył jako zawodowy żołnierz. Po zakończeniu służby wojskowej założył własną firmę, która początkowo skupiała się na produkcji siatek ogrodzeniowych oraz różnego rodzaju wyrobów z drutu. Przełomowy moment nadszedł w 1994 roku, kiedy Drutex rozpoczął wytwarzanie okien, co pozwoliło firmie dynamicznie się rozwinąć. Dziś Drutex jest uznawany za jednego z czołowych producentów stolarki okiennej w Europie, z eksportem sięgającym rynków takich jak Stany Zjednoczone, Australia czy kraje Bliskiego Wschodu.

Sukces firmy Gierszewski budował na innowacjach i globalnej ekspansji. Marka zyskała międzynarodowe uznanie, m.in. dzięki kampaniom reklamowym z udziałem gwiazd piłki nożnej, takich jak Philipp Lahm czy Andrea Pirlo. Przedsiębiorca regularnie plasował się w rankingach najbogatszych Polaków – w ostatnim zestawieniu zajął 41. pozycję na liście 100 najzamożniejszych obywateli kraju. Pięć lat temu uhonorowano go tytułem Honorowego Obywatela Miasta Bytów, gdzie mieści się siedziba Drutex.

Reakcja firmy i otoczenia na stratę wizjonera

W oficjalnym komunikacie Drutex wyraził głęboki smutek z powodu śmierci założyciela. Podkreślono, że Gierszewski był nie tylko budowniczym firmy od podstaw, ale także pasjonatem, dla którego pracownicy stanowili klucz do sukcesu. – To trudny moment dla rodziny i całej społeczności Drutex – czytamy w oświadczeniu. Firma zapowiedziała kontynuację jego wizji. Przyczyna śmierci Leszka Gierszewskiego nie została publicznie ujawniona, a szczegóły dotyczące jego życia prywatnego i rodziny pozostają dyskretne.

Przeczytaj również:

Źródło: Polsat News