Zapadło orzeczenie, w którym Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że cele i działalność funkcjonującej obecnie od 2002 roku Komunistycznej Partii Polski są niezgodne z polską konstytucją. Wniosek w tej sprawie złożył osobiście prezydent Karol Nawrocki.

Prezydent Karol Nawrocki złożył wniosek o delegalizację Komunistycznej Partii Polski. Jak przekonywał w swoim stanowisku, KPP w celach i działaniu odwołuje się do „totalitarnych metod i praktyk działania komunizmu”.

Tę argumentację podzielił Trybunał Konstytucyjny. Orzekł, że „komunizm w wyniku zbrodniczej rewolucji bolszewickiej zmienił w sposób tragiczny oblicze ogromnej części świata, zaś jego skutki społeczno-ekonomiczne odczuwane są w wielu państwach do dziś”.

„Ideologia komunistyczna wymierzona jest przeciwko podstawowym wartościom człowieczeństwa, tradycjom cywilizacji europejskiej i chrześcijańskiej. W tym kontekście szczególnie szokująca jest działalność programowa KPP odwołująca się do aktywności przedwojennej Komunistycznej Partii Robotniczej Polski. I wychwalająca atak Rosji Sowieckiej na Polskę w 1920 roku” – uzasadniała orzeczenie sędzia Krystyna Pawłowicz.

„W porządku prawnym RP nie ma miejsca na partię, która gloryfikuje zbrodniarzy i reżimy komunistyczne odpowiedzialne za śmierć milionów istnień ludzkich, w tym naszych rodaków, obywateli Polski” – dodała.

