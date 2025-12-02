Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że już wkrótce amerykańskie wojsko przeprowadzi ataki na Wenezuelę. Zapowiedź miała paść podczas posiedzenia gabinet. USA od miesięcy gromadzą wojsko w regionie Karaibów.

„Zaczniemy przeprowadzać te ataki również na lądzie” – zapowiedział wprost Donald Trump. „Wiemy, gdzie oni mieszkają. Wiemy, gdzie mieszkają ci źli i wkrótce zaczniemy to robić” – dodał prezydent USA.

Według amerykańskich mediów Trump podczas posiedzenia gabinetu zapowiedział szybkie rozpoczęcie uderzenia w cele na terenie Wenezueli.

Niedawno Trump zapowiedział zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Wenezuelą. „Wszystkie linie lotnicze, piloci, handlarze narkotyków i handlarze ludźmi, proszę wziąć to pod uwagę: Przestrzeń powietrzna nad Wenezuelą i wokół niej zostanie zamknięta. Dziękuję za uwagę. Prezydent Donald Trump” – brzmi pełny wpis amerykańskiego prezydenta

Amerykanie od miesięcy zwiększają swoją obecność wojskową w regionie Karaibów. Oficjalnie Trump i przedstawiciele jego administracji twierdzą, że podejmują działania w celu zmniejszenia przemytu narkotyków do USA. W ostatnim czasie doszło do niszczenia łodzi, którymi podróżowali przemytnicy.

Z kolei przywódca Wenezueli Nicolas Maduro twierdzi, ze kwestia narkotyków to tylko wymówka. Jego zdaniem amerykańskim władzom zależy na odsunięciu go od władzy.

