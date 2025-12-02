Niemcy intensyfikują modernizację swoich sił zbrojnych, jednak jednym z największych wyzwań pozostaje brak kadr. Na tym tle szczególnie niepokojąco wybrzmiewają słowa nowego dowódcy wojsk lądowych, gen. Christiana Freudinga.

Rząd w Berlinie planuje zwiększyć liczebność Bundeswehry do około 260 tys. żołnierzy oraz odbudować rezerwy, które docelowo mają liczyć nawet 200 tys. osób. W tle tych działań trwa gorąca debata o nowych zasadach poboru.

W rozmowie z The Atlantic gen. Christian Freuding poinformował, że relacje robocze z USA uległy wyraźnemu pogorszeniu. Jak podkreślił, jeszcze niedawno utrzymywał z amerykańskimi partnerami stały kontakt, lecz obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Według generała wcześniejsza komunikacja była intensywna — „dzień i noc” wysyłał wiadomości do swoich odpowiedników. Teraz jednak, jak stwierdził, łączność została „przerwana, naprawdę zerwana”.

Brak reakcji ze strony Pentagonu, m.in. w kwestii częściowego wstrzymania dostaw dla Ukrainy, ma dodatkowo potwierdzać ochłodzenie relacji. Freuding zdradził, że po aktualne informacje musiał zwracać się nawet do niemieckiej ambasady w Waszyngtonie, gdzie — jak ujął — „jest ktoś, kto próbuje znaleźć kogoś w Pentagonie”.

German General Christian Freuding says the most unsettling change in Europe isn’t happening on the battlefield but in Washington.



The direct lines he once had to U.S. defense officials “day and night” have been “cut off—really cut off.”



Germany received no warning when the… pic.twitter.com/ejLri3oE96 — Clash Report (@clashreport) December 2, 2025

Generał skomentował sytuację gorzkimi słowami: „Macie nie tylko wroga pukającego do drzwi, ale także tracicie prawdziwego sojusznika i przyjaciela”. Słowa generała Freudinga podkreślają, jak trudny moment przechodzi obecnie niemiecka polityka bezpieczeństwa. Berlin próbuje odbudować własne zdolności obronne i jednocześnie pozostaje kluczowym filarem europejskiego wsparcia dla Ukrainy, lecz coraz wyraźniejsze pęknięcia w relacjach z Waszyngtonem budzą niepokój. Jeśli komunikacja z najważniejszym sojusznikiem rzeczywiście słabnie, Niemcy — podobnie jak cała Europa — mogą stanąć przed koniecznością redefinicji swojej roli w NATO i budowania większej samodzielności w zakresie bezpieczeństwa.

