Niemcy intensyfikują modernizację swoich sił zbrojnych, jednak jednym z największych wyzwań pozostaje brak kadr. Na tym tle szczególnie niepokojąco wybrzmiewają słowa nowego dowódcy wojsk lądowych, gen. Christiana Freudinga.
Rząd w Berlinie planuje zwiększyć liczebność Bundeswehry do około 260 tys. żołnierzy oraz odbudować rezerwy, które docelowo mają liczyć nawet 200 tys. osób. W tle tych działań trwa gorąca debata o nowych zasadach poboru.
W rozmowie z The Atlantic gen. Christian Freuding poinformował, że relacje robocze z USA uległy wyraźnemu pogorszeniu. Jak podkreślił, jeszcze niedawno utrzymywał z amerykańskimi partnerami stały kontakt, lecz obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Według generała wcześniejsza komunikacja była intensywna — „dzień i noc” wysyłał wiadomości do swoich odpowiedników. Teraz jednak, jak stwierdził, łączność została „przerwana, naprawdę zerwana”.
Brak reakcji ze strony Pentagonu, m.in. w kwestii częściowego wstrzymania dostaw dla Ukrainy, ma dodatkowo potwierdzać ochłodzenie relacji. Freuding zdradził, że po aktualne informacje musiał zwracać się nawet do niemieckiej ambasady w Waszyngtonie, gdzie — jak ujął — „jest ktoś, kto próbuje znaleźć kogoś w Pentagonie”.
German General Christian Freuding says the most unsettling change in Europe isn’t happening on the battlefield but in Washington.— Clash Report (@clashreport) December 2, 2025
The direct lines he once had to U.S. defense officials “day and night” have been “cut off—really cut off.”
Germany received no warning when the… pic.twitter.com/ejLri3oE96
Generał skomentował sytuację gorzkimi słowami: „Macie nie tylko wroga pukającego do drzwi, ale także tracicie prawdziwego sojusznika i przyjaciela”. Słowa generała Freudinga podkreślają, jak trudny moment przechodzi obecnie niemiecka polityka bezpieczeństwa. Berlin próbuje odbudować własne zdolności obronne i jednocześnie pozostaje kluczowym filarem europejskiego wsparcia dla Ukrainy, lecz coraz wyraźniejsze pęknięcia w relacjach z Waszyngtonem budzą niepokój. Jeśli komunikacja z najważniejszym sojusznikiem rzeczywiście słabnie, Niemcy — podobnie jak cała Europa — mogą stanąć przed koniecznością redefinicji swojej roli w NATO i budowania większej samodzielności w zakresie bezpieczeństwa.
