W Słupsku doszło do makabrycznego odkrycia, które wstrząsnęło lokalną społecznością. Policjanci natrafili na pocięte ciało 29-letniego mężczyzny, zakopane w walizce w jednym z miejskich parków.

Do zdarzenia doszło 30 listopada 2025 roku w Słupsku w województwie pomorskim. Funkcjonariusze policji, prowadząc rutynowe działania, natknęli się na zakopaną walizkę w Parku Kultury i Wypoczynku. W środku znajdowały się pocięte szczątki ludzkie, które po identyfikacji okazały się należeć do 29-letniego mężczyzny. Szczegóły dotyczące tożsamości ofiary nie zostały na razie ujawnione publicznie, co jest standardową procedurą w takich przypadkach, aby chronić bliskich i nie utrudniać śledztwa.

To odkrycie natychmiast uruchomiło intensywne działania służb. Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone, a eksperci kryminalistyczni przystąpili do zbierania dowodów. Brutalność czynu sugeruje, że sprawca mógł próbować ukryć ślady zbrodni, co dodatkowo komplikuje sprawę. Wkrótce po odkryciu ciała policja zatrzymała jedną osobę podejrzaną o dokonanie zabójstwa. Zatrzymany jest obecnie przesłuchiwany w siedzibie policji w Słupsku. Prokuratura Okręgowa w Słupsku przejęła nadzór nad sprawą i zapowiedziała, że jutro, czyli 3 grudnia 2025 roku, dojdzie do formalnego przesłuchania podejrzanego w obecności prokuratora.

Na tym etapie śledztwa nie ujawniono motywu zbrodni ani szczegółów dotyczących relacji między ofiarą a podejrzanym. Wiadomo jedynie, że sprawa jest traktowana jako morderstwo z premedytacją, co może skutkować surowymi konsekwencjami prawnymi. Organy ścigania apelują do mieszkańców Słupska i okolic o zgłaszanie wszelkich informacji, które mogłyby pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tragedii.

Źródło: Onet