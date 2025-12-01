Polski resort spraw zagranicznych wydał pilne ostrzeżenie przed wyjazdami do Wenezueli, wskazując na poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa podróżujących. W związku z tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) rozesłało alerty do obywateli przebywających w tym kraju, zalecając natychmiastową rejestrację w systemie Odyseusz

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP stanowczo odradza wszelkie podróże do Wenezueli, w tym na popularne wśród turystów wyspy takie jak Margarita oraz okoliczne archipelagi. Powodem jest dynamicznie pogarszająca się sytuacja bezpieczeństwa, która może prowadzić do nagłych incydentów. Resort podkreśla, że w obliczu obecnych napięć, w tym potencjalnych aresztowań pod pretekstem działalności politycznej lub terrorystycznej, pomoc konsularna może być ograniczona lub wręcz niemożliwa do udzielenia.

Alert RCB – natychmiastowa reakcja dla Polaków za granicą

W ramach koordynacji działań, RCB wysłało komunikaty SMS do użytkowników polskich kart SIM znajdujących się na terenie Wenezueli. Treść alertu brzmi: „ALERT RCB! MSZ RP odradza wszelkie podróże do Wenezueli. Jeśli przebywasz w Wenezueli, zarejestruj się w systemie Odyseusz”. Ostrzeżenie to ma charakter ciągły i obowiązuje aż do odwołania.

System Odyseusz, prowadzony przez MSZ, umożliwia rejestrację pobytu za granicą, co ułatwia kontakt w sytuacjach kryzysowych. Zaleca się unikanie zgromadzeń publicznych i zachowanie szczególnej ostrożności.

Przeczytaj również: