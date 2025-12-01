W polskim rządzie doszło do kolejnej zmiany personalnej. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Maciej Duszczyk, odpowiedzialny za kwestie migracyjne, zdecydował o odejściu ze stanowiska. Decyzja ta, podjęta z końcem listopada 2025 roku, została ogłoszona publicznie przez partię Polska 2050.

Maciej Duszczyk, związany z partią Polska 2050, pełnił funkcję wiceministra MSWiA od grudnia 2023 roku. Jego rezygnacja ma charakter osobisty i nie wynika z konfliktów wewnętrznych czy politycznych napięć. Jak informują źródła zbliżone do resortu, polityk zakończył pracę w ministerstwie pod koniec listopada 2025 roku. Wcześniej, już w lipcu i październiku tego roku, Duszczyk sygnalizował swoje zamiary, w tym w rozmowach z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią.

W jednym z wywiadów radiowych na początku października Duszczyk podkreślał konieczność długoterminowego podejścia do wyzwań migracyjnych. – Państwo powinno posiadać dobrze zaplanowaną strukturę instytucjonalną, aby skutecznie reagować na dynamiczne zmiany w obszarze migracji -stwierdził, wskazując, że problemy te będą towarzyszyć Polsce przez lata.

Przejście do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pozwoli mu na skupienie się na analizie i przewidywaniu zjawisk migracyjnych, co wpisuje się w jego ekspercką wiedzę.

