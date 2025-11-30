W ostatnim czasie polskie siły powietrzne wielokrotnie interweniowały nad Morzem Bałtyckim, reagując na aktywność rosyjskich maszyn lotniczych. Jak informuje w niedziele Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, myśliwce F-16 i MiG-29 skutecznie eskortowały obce samoloty, które operowały bez wymaganych planów lotu i z wyłączonymi transponderami.

Według komunikatu polskiego wojska, rosyjskie samoloty stanowiły potencjalne zagrożenie dla ruchu lotniczego w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem. Polscy piloci, działając zgodnie z procedurami Sojuszu Północnoatlantyckiego, przeprowadzili wizualną identyfikację intruzów i bezpiecznie odprowadzili je poza strefę odpowiedzialności. Żadne z tych zdarzeń nie doprowadziło do naruszenia granic polskiej przestrzeni powietrznej, co świadczy o efektywności zintegrowanego systemu obrony. – W ostatnim okresie polskie pary dyżurne F-16 i MiG-29 wielokrotnie przechwytywały rosyjskie samoloty nad Bałtykiem, operujące bez planów lotu i z wyłączonymi transponderami – podało Dowództwo Operacyjne.

Polska armia podkreśla, że jej zintegrowany system obrony powietrznej funkcjonuje w trybie ciągłym, zapewniając natychmiastową reakcję na wszelkie zagrożenia. – Zintegrowany system obrony powietrznej RP działa w trybie 24/7, skutecznie wzmacnia odstraszanie i realnie chroni polską przestrzeń powietrzną – czytamy w oświadczeniu.

Siły Powietrzne RP, wyposażone w nowoczesne myśliwce, pozostają w pełnej gotowości, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale całego wschodniego skrzydła Sojuszu. Eksperci wojskowi wskazują, że takie incydenty są częścią szerszego wzorca, gdzie rosyjskie lotnictwo testuje reakcje NATO.

Źródło: RMF 24