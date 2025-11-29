Wrocław, stolica Dolnego Śląska, znalazł się w centrum politycznej burzy. Koalicja Obywatelska (KO) zwołuje specjalną naradę zarządu regionu w odpowiedzi na bezprecedensowe zarzuty postawione urzędującemu prezydentowi miasta, Jackowi Sutrykowi.

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu postawiła Jackowi Sutrykowi cztery zarzuty, w tym te o charakterze korupcyjnym. Kluczowym elementem sprawy jest domniemane wręczenie korzyści majątkowej Pawłowi Cz., byłemu rektorowi Collegium Humanum. Według śledczych, prezydent miał uzyskać dyplom studiów podyplomowych MBA bez faktycznego udziału w zajęciach, w zamian za zatrudnienie rektora w miejskiej spółce oraz pokrycie czesnego w wysokości 9 500 złotych.

Do zatrzymania Sutryka doszło w listopadzie 2024 roku przez Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA), co było kulminacją śledztwa w aferze związanej z warszawską uczelnią. Prezydent Wrocławia podkreśla swoją niewinność, twierdząc, że samodzielnie opłacił studia i zdał wymagany egzamin. – Będę bronił swojego dobrego imienia – oświadczył Sutryk w mediach społecznościowych, zapowiadając walkę w sądzie.

Specjalna narada na horyzoncie

W odpowiedzi na te wydarzenia, Michał Jaros, wiceminister rozwoju i szef dolnośląskich struktur KO, zwołał nadzwyczajne posiedzenie zarządu regionu na przyszły tydzień. – Mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu w polskim samorządzie – skomentował Jaros, podkreślając wagę zarzutów korupcyjnych. Narada ma na celu omówienie stanowiska partii wobec kryzysu, zwłaszcza że klub KO wraz z Lewicą zapewnia Sutrykowi większość w radzie miejskiej.

Politycy z KO stoją przed trudnym wyborem: wspierać Sutryka w obliczu zbliżającego się głosowania nad budżetem miasta zaplanowanego na 18 grudnia, czy dystansować się od afery? Anonimowy rozmówca z kręgu władz miejskich sugeruje, że pozytywne przegłosowanie budżetu mogłoby ustabilizować pozycję prezydenta, pozwalając mu na spokojniejsze oczekiwanie na wyrok sądowy.

Przeczytaj również:

Źródło: Polsat News