Polskie środowisko mody i kultury pogrążyło się w żałobie po informacji o śmierci Agnieszki Maciąg, cenionej modelki, autorki książek oraz aktorki. Kobieta, która inspirowała tysiące fanów swoim stylem życia i twórczością, przegrała walkę z ciężką chorobą nowotworową.

Agnieszka Maciąg od dłuższego czasu zmagała się z nowotworem, który niestety powrócił na początku tego roku, konkretnie w marcu. Mimo determinacji i pozytywnego nastawienia, choroba okazała się nie do pokonania. Informacje o jej stanie zdrowia nie były szeroko upubliczniane, co pozwoliło jej skupić się na prywatnej walce. Śmierć modelki potwierdziła się w ostatnich godzinach, budząc falę wspomnień i kondolencji w mediach społecznościowych.

Kariera pełna sukcesów: Od wybiegów do księgarni

Urodzona w 1969 roku Agnieszka Maciąg stała się symbolem lat 90. w świecie mody. Jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich modelek, brała udział w prestiżowych pokazach na międzynarodowych wybiegach – od Nowego Jorku, przez Paryż i Mediolan, aż po Berlin. Jej uroda i charyzma przyciągały uwagę topowych projektantów, czyniąc z niej gwiazdę tamtego okresu.

Po zakończeniu intensywnej kariery modelingowej, Maciąg skierowała swoją energię w stronę pisarstwa. Wydała kilka książek poświęconych rozwojowi osobistemu, zdrowemu stylowi życia i duchowości, które zyskały popularność wśród czytelników szukających inspiracji. Dodatkowo, próbowała sił w aktorstwie, pojawiając się w produkcjach filmowych i telewizyjnych. Jej wszechstronność sprawiła, że stała się autorytetem w dziedzinach wellness i motywacji.

Wzruszające pożegnanie od męża

O śmierci Agnieszki Maciąg poinformował jej mąż, znany fotograf Robert Wolański. W emocjonalnym wpisie na platformach społecznościowych opisał żonę jako swoje „słońce”, które zgasło, podkreślając jej ogromny wpływ na jego życie. To intymne pożegnanie szybko obiegło internet, zbierając tysiące reakcji od fanów i kolegów z branży.

Przeczytaj również:

Źródło: Polsat News