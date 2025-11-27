Prezydent Polski Karol Nawrocki podjął decyzję o zawetowaniu dwóch projektów ustaw, co wzbudziło szerokie dyskusje w środowisku politycznym. Chodzi o nowelizację Kodeksu wyborczego oraz zmiany w opodatkowaniu fundacji rodzinnych.

W swoim oświadczeniu prezydent podkreślił, że prawo weta stosuje wyłącznie w sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla dobra obywateli, jasności przepisów oraz stabilności kraju. – To wyborcy dali mi ten mandat w powszechnych wyborach – zaznaczył Nawrocki, akcentując demokratyczny aspekt swojej roli.

Szczegółowo wyjaśniając veto wobec nowelizacji Kodeksu wyborczego, prezydent wskazał na potencjalne zagrożenia związane z wysyłaniem pakietów wyborczych za granicę bez rejestrowania. Według niego, taki mechanizm mógłby zależeć od efektywności usług pocztowych w różnych krajach, co niesie ryzyko dla integralności procesu głosowania. – To poważne wyzwanie dla transparentności wyborów – argumentował w nagraniu, które szybko zyskało popularność w sieci.

Z kolei w przypadku ustawy dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, skupiającej się na fundacjach rodzinnych, Nawrocki wyraził sprzeciw wobec naruszenia wcześniejszych zobowiązań państwa wobec obywateli. – Nie możemy odchodzić od umów, które zawarliśmy z Polakami – stwierdził, podkreślając potrzebę konsekwencji w polityce fiskalnej.

Apel Nawrockiego do Tuska

Decyzja prezydenta nie ogranicza się jedynie do blokady ustaw – Nawrocki skierował też apel do premiera Donalda Tuska i całego gabinetu. Zachęca do włączania Kancelarii Prezydenta w proces legislacyjny już na początkowych etapach, co mogłoby zapobiec przyszłym wetom i usprawnić współpracę między władzami.

